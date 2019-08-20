Польша шантажирует Россию газовой независимостью

Всего через два года Польша сможет полностью отказаться от закупок российского газа. Заодно под вопросом окажется и его транзит в Европу на льготных для России условиях. Такой сценарий идеально укладывается в планы США по наращиванию присутствия на газовом рынке ЕС и закрепляет за Варшавой роль главного проводника американских интересов в Евросоюзе.

«Мы закончим строительство «Балтийской трубы» в 2022 году, расширим газовый терминал, и нам больше не придется бояться диктата со стороны России, с которым мы сталкивались годами, десятилетиями», – заявил на минувшей неделе государственный секретарь канцелярии премьер-министра и полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Так он прокомментировал подписание контракта с американской компанией Solar Turbines о поставке и обслуживании оборудования для строящегося трубопровода. На церемонии также присутствовала посол США Джорджетт Мосбахер.

Украинский пример заразителен

Этому событию предшествовал еще один важный шаг в деле реализации польской стратегии по отказу от российского газа. В конце июля на терминал регазификации имени Леха Качиньского, расположенный в порту Свиноуйсьце на крайнем северо-западе страны, прибыл танкер-газовоз Oak Spirit с первой партией СПГ в объеме 165 тыс. кубометров от американской компании Cheniere Energy. Контракт с ней был подписан в Варшаве в ноябре прошлого года в присутствии президента Польши Анджея Дуды и министра энергетики США Рика Перри, общий объем поставок на 2023–2042 годы был обозначен в 29 млн тонн СПГ.

Кроме того, прошлой осенью поляки заключили аналогичное соглашение с американской же компанией Venture Global LNG, которая начиная с 2023 года будет ежегодно поставлять порядка 1,45 млн тонн СПГ, произведенного на заводах в Луизиане и Техасе.

Годовая потребность Польши в импортном газе оценивается примерно в 12 млрд кубометров. При максимальной загрузке терминал в Свиноуйсьце после модернизации сможет обеспечить более половины от этого объема. Оставшуюся часть газа поляки намерены импортировать по той самой «Балтийской трубе» с норвежских месторождений в Северном море, где наращивает добычу польская национальная нефтегазовая компания PGNiG.

От российского голубого топлива Варшава планирует полностью отказаться.

По данным компании «Газпром экспорт» за прошлый год, поставки ее газа в Польшу составили 9,86 млрд кубометров. Это самый значительный объем среди всех стран Восточной Европы, и по состоянию на 2017 год Россия удовлетворяла более половины польских потребностей – 54%. Поставки газа, как и его транзит через территорию Польши, осуществляются по долгосрочным контрактам на основе межправительственного соглашения от 25 августа 1993 года. Срок их действия истекает в 2022 году, продлевать соглашения поляки не намерены, о чем заявил все тот же Наимский.

Утверждение, что не российский газ обойдется Польше дороже, не соответствует действительности, подчеркнул он в интервью телеканалу TVP 3: долгосрочные контракты, подписанные с американскими поставщиками, якобы на 20–30% дешевле. «Зависимость Польши за счет монополии на поставки сырья, в частности газа, является политическим инструментом. Русские говорят об этом просто и ясно, они учат этому уже 30 лет», – добавил он.

При этом плату в 5,4 млн долларов он назвал ничтожной, пообещав добиваться увеличения ее стоимости. Еще в прошлом году Высшая контрольная палата Польши представила анализ газовых контрактов, заключавшихся при правительстве Дональда Туска, постановив, что чиновники не воспользовались возможностью взимать за транзит дополнительные средства, в итоге упущенная выгода Польши за период 2010–2017 годов составила порядка 400 млн долларов.

Все это очень напоминает историю вокруг транзита российского газа по территории Украины, когда похожие обвинения были выдвинуты против экс-премьера Юлии Тимошенко, которая подписывала якобы невыгодные газовые контракты с Москвой.

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Гиена Европы

Самое время вспомнить, как называл Польшу Уинстон Черчилль: гиена Европы. В беседе с газетой ВЗГЛЯД нефтегазовый эксперт, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков подчеркнул, что тарифы на транзит на конечную цену газа для потребителей не влияют, поскольку она формируется либо в привязке к цене на нефть, либо – с недавних пор – с помощью биржевых механизмов, причем Газпрому приходится давать европейским потребителям скидки в 10–15%.

Поэтому, констатирует он, любое повышение стоимости тарифа на транзит будет прямым убытком Газпрома и прямой прибылью для Польши, особенно если будет заблокирован «Северный поток – 2». В последнем случае нетрудно представить себе реакцию Евросоюза, который напомнит России о контрактных обязательствах: вы должны обеспечить нам поставку газа, поэтому сами разбирайтесь с Польшей и Украиной.

Такой вариант развития событий в глазах США выглядит как нельзя лучше. Европа же в этой большой политической игре оказывается заложником.

«Америка целенаправленно выстраивает вокруг Европы энергетический «санитарный кордон» для сохранения морских поставок газа, которые контролируют США и их сателлиты. Можно вспомнить, что гражданскую войну в Ливии подтолкнуло наличие проекта строительства газопровода через Италию в Европу, в Сирии аналогичные события начались после тройственного меморандума Ирана, Сирии и Ирака о строительстве «трубы» в Европу, в Турции чуть не состоялся государственный переворот после подписания контракта по «Турецкому потоку», – напоминает Крутаков.

Польше как верному союзнику США в этой конфигурации удалось занять очень выгодное положение: она приносит Евросоюзу крупные убытки, пользуясь своим положением буфера между Россией и Европой. А на подходе еще и разворачивание в Польше американских военных баз, которые будут только усиливать политическую и экономическую напряженность.

«От появления в Польше американского «сапога» до американского контроля над польским газовым вентилем – один шаг. И хотя ресурсов США сейчас явно не хватает для того, чтобы участвовать во всех подобных проектах, другой контригры у них нет. Если Европа с Россией наладят нормальные отношения в энергетике, Америка превратится в далекий остров», – говорит эксперт.

В таком контексте совершенно понятна причина столь яростного сопротивления Польши строительству «Северного потока – 2», констатирует независимый аналитик в сфере ТЭК Александр Полыгалов. Поляки, по его словам, не особо скрывали это и раньше, но теперь окончательно продемонстрировали, что вся их риторика по поводу «злоупотребления российским энергетическим оружием» – сплошная подмена понятий.

Позиция России в этой ситуации кажется довольно сильной: стопроцентная монополия Польши как продавца услуг газового транзита как бы уравновешивается монополией России как покупателя таких услуг. Проблема в том, что цена отказа от монополии для Польши и для России несопоставима: если Варшава рискует только поступлениями за транзит, то Москва – всей своей долей рынка, скажем, в Германии, которая в случае каких-то проблем с поставками газа легко найдет альтернативу, например, в США, с которыми активно пытаются дружить польские элиты.

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«Это абсолютное ханжество»

Как уточняет Полыгалов, поляки, всеми силами препятствуя строительству «Северных потоков» и блокируясь по этому вопросу с американцами, на самом деле имеют несколько отличные от них интересы.

«Если американцы стремятся максимально возможным образом вытеснить российский газ из Европы и заместить его своим СПГ, то поляки полностью вытеснять российский газ отнюдь не хотят. Ведь кто будет транспортировать газ через территорию Польши? Они просто хотят сделать маршрут транспортировки газа через Польшу как можно более безальтернативным. Ввиду этого Польша всячески приветствовала и усугубляла споры вокруг украинского транзита, Польша неистово голосила по поводу строительства трубопроводов по дну Балтийского моря – но про трубопровод «Ямал – Европа» аккуратно помалкивала. Потому что принципы принципами, а обед – по расписанию», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

Особую пикантность всему происходящему придает то, что в Польше периодически активизируются рассуждения о необходимости объединить все нефтегазовые активы в единый конгломерат под предлогом «защиты от недружественного поглощения». В качестве кандидатов на участие в этом альянсе упоминаются крупнейший нефтепереработчик PKN Orlen, добывающая и перерабатывающая нефтегазовая компания Grupa Lotos и владелец газотранспортной системы Польши PGNiG. Во всех трех компаниях с общей капитализацией порядка 15 млрд долларов польское государство владеет значительным пакетом акций.

«В случае их объединения новая компания также была бы подконтрольной польскому правительству, причем она оказалась бы не только монополистом на рынке трубопроводной транспортировки российского газа, но еще и монопольным поставщиком нефтепродуктов на довольно обширной территории Центральной Европы, включающей всю Польшу, все прибалтийские страны, часть Германии и Чехии, – отмечает аналитик. – Так что все эмоциональные рассуждения Польши про «злобный Газпром», который, несмотря на отсутствие какого-либо контроля над европейской нефтепереработкой (в отличие от польских государственных компаний), якобы «используется Кремлем в качестве энергетического оружия», выглядят абсолютным ханжеством».

При американской поддержке поляки могут пойти на обострение отношений с Россией в газовой сфере, резюмирует политолог-американист Алексей Черняев. Варшава, по его мнению, настроена на дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой, о чем свидетельствуют планы по созданию форта «Трамп», идеи с допуском польских пилотов к использованию ядерного оружия американских ВВС и так далее.

В таком контексте создание проблем для России в сфере газового транзита является вероятным шагом, даже несмотря на то, что такие действия Польши едва ли вызовут восторг в Берлине – возможности Ангелы Меркель влиять на режим Ярослава Качиньского серьезно ограничены.

Другое дело, что у России есть свой способ отомстить Варшаве, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала в этом материале.

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