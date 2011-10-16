Поляки нашли способ заставить Россию и Германию заплатить «долг»

«Ангела Меркель и Владимир Путин снова пытаются реализовать план создания Евразии», – такой апокалиптический сценарий нарисовали польские националисты в петиции, отправленной Дональду Трампу. Авторы обращения требуют от США, как «гаранта демократии», добиться от России и Германии выплаты репараций по итогам Второй мировой войны. К сожалению, эти претензии полным бредом считать нельзя.

«Польские активисты создали петицию в адрес президента США Дональда Трампа, в которой они просят его помочь в получении репараций за Вторую мировую войну от Германии и России». Эту новость, которую накануне подхватили многие мировые СМИ, опубликовало 15 марта американское издание The New American.

Эта публикация легла на благодатную почву. В октябре прошлого года депутат Сейма от правящей партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик объявил, что польские власти требуют от Германии выплаты 850 млрд долларов в качестве репараций. Тот же парламентарий говорил: Варшава хочет добиться репараций за ущерб во время Второй мировой войны от Москвы. Тема русских и немецких репараций – «конек» депутата Мулярчика, который возглавляет комиссию Сейма по этому вопросу.

Речь идет не о фантазиях отдельно взятого депутата. Нельзя не вспомнить об аналогичных заявлениях польского посла в Киеве («все немецкие репарации забрал СССР, то есть Россия, а Польше и Украине ничего не досталось»). Ярким свидетельством позиции Варшавы было заявление действующего президента Анджея Дуды, который в сентябре 2017 года заявил об ответственности СССР за некий «геноцид поляков». О необходимости проанализировать вопрос о репарациях с ФРГ и России в 2017 году говорил и тогдашний глава польской дипломатии Витольд Ващиковский. Так что публикация в The New American вполне вписывается в сложившийся тренд.

Но прежде чем оценить серьезность свежих польских претензий, укажем на специфику того американского журнала, где появилась публикация. The New American имеет репутацию ультраконсервативного издания. Журнал был создан при прямом участии «Общества Джона Бёрча» – праворадикальной организации, специализировавшейся на «крестовом походе против коммунизма». Среди авторов числится, например, Рон Пол – бывший конгрессмен-республиканец и «крестный отец» правоконсервативного и одновременно протестного «Движения чаепития» (Tea Party movement). Рон Пол и его сын, сенатор Рэнд Пол, с оговорками поддерживают Трампа, но в целом эта публика, скорее, критикует Белый дом справа – за заигрывание с глобалистскими элитами и т. п. Тем интереснее история с «репарациями от поляков».

Издание ссылается на петицию, размещенную на сайте Белого дома 18 февраля и набравшую 6,5 тысяч подписей (на самом деле, довольно мало).

«Коалиция польских патриотов и христиан подала прошение, ища помощи у президента США в обеспечении репараций... от Германии и России, которые буквально уничтожили и поработили (польскую) нацию во время и после войны»,

– говорится в публикации. Далее излагается принятая на Западе версия «четвертого раздела Польши» между СССР и Германией в 1939 году, рассказывается о послевоенном «советском рабстве», в которое якобы попали поляки и т. д.

Деньги, полученные при помощи Америки как «гаранта демократии» в качестве репараций, Польша может направить на закупку военного оборудования из США, считают польские активисты.

Дальше интереснее. Издание цитирует одного из лидеров «Движения 11 ноября» Павла Хоецкого, евангелического пастора из Люблина (к слову, заметим, что пастор-протестант почти в стопроцентно католической Польше – это фигура заведомо маргинальная). Пастор произносит примечательную тираду: «Сегодня Ангела Меркель и Владимир Путин снова пытаются реализовать план создания (единой) Евразии», – утверждает Хоецкий. «В частности, тесный альянс между Россией и Германией, нацеленный против США, проявляется, например, в зависимости ЕС от российского газа. Если эти империалистические планы России и Германии не будут остановлены, вполне возможно, что в ближайшем будущем американским солдатам придется умереть, пытаясь остановить преступные планы России и Германии».

Таким образом, Москву и Берлин заподозрили едва ли не в подготовке нового пакта Молотова – Риббентропа, направленного, разумеется, против Польши.

«Движение 11 ноября» (Ruch 11 listopada) действительно существует. Организация названа в честь дня независимости Польши (от германской и российской империй) – государственного праздника, во время которого обычно проходят смотры сил радикальных националистов. Движение активно присутствует в соцсетях и позиционирует себя как «первую в Польше антикоммунистическую партию, основанную на библейских ценностях». На главной странице официального сайта – материал, посвященный тому, что «США, Польша и Израиль нуждаются друг в друге».

Влиятельность авторов петиции о репарациях, впрочем, не следует преувеличивать – равно как и их возможность повлиять на американские власти, например, через польскую диаспору в США. «Об этом движении я не слышал. Существуют польские профессиональные союзы, польские ассоциации, которые ведут лоббистскую работу на уровне государственных органов США. Эти организации могут требовать взыскать репарации с Германии, но о том, чтобы требовать каких-то денег от России ни разу не слышал. Это просто невозможно. Тем более что в последние два года польские организации в США заняты совершенно другой проблемой – законом №447», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог и историк Станислав Стремидловский.

Речь идет о репарациях с самих поляков.

Напомним, закон 447 или JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today), принятый Конгрессом и подписанный Трампом, подразумевает: евреям, пострадавшим во время Второй мировой и их наследникам должно быть возвращено отнятое у них имущество. И именно это в действительности является наибольшим раздражителем в американо-польских отношениях, указывает Стремидловский.

С другой стороны, тема того, что «русские должны Польше», как уже говорилось выше, поднимается не только экзотическими маргиналами, панически боящимися нового пакта Молотова – Риббентропа. Так депутат Сейма Станислав Пента заявлял, что Москва должна заплатить «триллионы злотых» за «преступления» СССР. Пенту поддержала коллега Малгожата Гощевская, которая утверждает, что «россияне» якобы «разворовали промышленность, произведения искусства».

Но, справедливости ради, эта тема – побочная. Главная – «немцы должны Польше».

«В свое время правящая в Польше партия «Право и справедливость» создала парламентскую комиссию, которую возглавил депутат Мулярчик, и которая, собственно, занималась выяснением вопроса – сколько немцы должны Польше. Эта комиссия должна была подготовить доклад, в котором предполагалось обозначить сумму репараций, и дальше предпринимались бы какие-то действия, – отмечает Станислав Стремидловский. – Тот же Мулярчик говорил, что могут быть претензии и к России, но это проходило вскользь. Точнее, эти заявления звучали в ответ на вопросы польских журналистов: да, говорил он, может мы попросим компенсаций и от России... Но это, судя по моему общению с польскими дипломатами, ограничивается лишь «разговорами на тему».

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Но разговоры-то ведутся с удручающей регулярностью. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Москве не устают терпеливо напоминать полякам об услугах, оказанных Советским Союзом. Речь идет не только о помощи в восстановлении разрушенной промышленности (притом, что нужно было ликвидировать разруху у себя дома). Речь и о территориальных приобретениях по итогам войны – о чем хорошо бы не забывать жителям Щецина, Познани, Вроцлава и других городов, вошедших в состав Польши. Нынешняя граница Польши и Германии по Одеру-Нейсе появилась благодаря настойчивости СССР в переговорах с союзниками. То же касается и большей части бывшей Восточной Пруссии, которая досталась полякам. Напомним, что по итогам Потсдамской конференции 1945 года было решено, что репарационные претензии Польши Советский Союз удовлетворит из своей доли.

«Германия – страна проигравшая, в то время как Советский Союз отдал несколько сот тысяч жизней своих солдат за освобождение Польши. Жизни нельзя оценивать в денежном эквиваленте, но может быть поляки подумают о том, как отблагодарить Россию, которая спасла их от уничтожения, пожертвовала своими лучшими сыновьями ради свободы Польши», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Напомним, что только во время Висло-Одерской наступательной операции советская армия потеряла 43 тысячи человек.

«Так что аморальные требования даже и разбирать не хочется – ничего святого у людей в жизни не осталось, – добавил сенатор. – Понятно, что в Польше сейчас поднимается русофобская волна, попытка взять некий реванш за их пребывание в составе соцлагеря и Варшавского договора, и даже вспомнить о претензиях еще со Средних веков. Но забывается то, что именно Россия спасла польский народ и государство в годы Второй мировой».