Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

Власти Евросоюза потребовали от Варшавы остановить строительство судоходного канала через Балтийскую косу. Одной из причин стали экологические опасения: местной флоре и фауне грозит непоправимый ущерб. Польша многие годы хотела получить прямой выход в Балтийское море из порта города Эльблонг, чтобы не зависеть от России. Почему для Варшавы рытье канала стало вопросом имиджа и сможет ли Брюссель заморозить нашумевший проект?

Брюссель потребовал от Варшавы остановить рытье судоходного канала через Балтийскую (в Польше она называется Вислинская) косу, пока этот проект не одобрит Еврокомиссия (ЕК). Для поляков это стройка века. Они рассчитывают напрямую соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем, что должно, по их мнению, обеспечить безопасность страны и укрепить ее обороноспособность.

Согласно проектной документации, канал пройдет в непосредственной близости от Калининградской области. Из грунта, который останется после рытья, поляки решили создать в Калининградском заливе искусственный остров площадью 181 га.

Ранее польские власти утверждали, что ЕК признала целесообразность строительства, однако настояла на продолжении обсуждения технических вопросов. Однако в Брюсселе опровергли заявление Варшавы, подчеркнув, что в ЕК не согласны с необходимостью проекта. В то же время обсуждение технических вопросов будет продолжено.

О том, что Польше нужен прямой выход в Балтийское море, в Варшаве говорят с начала века, но тендер на строительство канала длиной 1,3 км, шириной 80 м и глубиной 5,5 м был объявлен только в декабре прошлого года. Работы оцениваются в 232 млн долларов, а ежегодное обслуживание будет обходиться в 800 тыс. долларов. Благодаря каналу в морской порт Эльблонга смогут заходить корабли длиной до 100 м, шириной до 20 м и осадкой до 4 метров.

Как только поляки открыли тендер и проект вступил в активную фазу, свою обеспокоенность выразил Евросоюз, который выступил за сохранность тех мест. Эксперты Еврокомиссии потребовали не начинать стройку до проведения всесторонних экологических экспертиз. Однако некоторые политики в Варшаве сочли такую позицию ЕК пророссийской и стройка продолжилась.

Как заявлял лидер правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, канал поможет окончательно преодолеть зависимость от России со времен Польской Народной Республики. «За счет строительства канала мы закрываем этот вопрос, показываем, что мы суверенное государство», – заявил Качиньский.

Коса считается уникальной песчаной пересыпью и любое вмешательство человека в созданную природой инфраструктуру чревато негативными экологическими последствиями не только для Калининградского залива, но и для южной Балтики в целом. В частности, под угрозой оказалась территория парка «Натура 2000».

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Здесь произрастает несколько видов редчайших растений и обитают птицы, занесенные в Красную книгу. Как предупреждали экологи, появление канала грозит изменить соленость воды в заливе, который стал местом нерестилища нескольких видов ценных промысловых рыб. Также будет ограничено свободное перемещение животных, что непременно скажется на их популяции. С рытьем канала произойдет вымывание береговой полосы, а это чревато для песчаной пересыпи угрозой снова превратиться в гряду островов.

Сейчас поляки зависят от России при выходе их судов из порта Эльблонг в открытое море. Для этого нужно пройти по российским водам. Сама коса примерно поровну разделена между двумя странами и отделяет акваторию Калининградского залива от Балтийского моря. 15 лет назад Россия и Польша подписали договор, согласно которому проход каждого корабля через Балтийский пролив стоит 50 евро.

Эксперт-полонист Станислав Стремидловский предположил, что Еврокомиссия сочла убедительными претензии российской стороны.

«По экологическим причинам Москва направляла в Брюссель материалы с негативной характеристикой этого строительства. В том, что Еврокомиссия приняла такое решение, есть и политический момент – желание создать еще одну линию напряженности с правящей партией «Право и справедливость», которая сейчас имеет очень сложные отношения с ЕК и Европейским парламентом, в первую очередь, из-за проблемы верховенства права», – сказал Стремидловский газете ВЗГЛЯД.

Однако позиция ЕК в будущем может смягчиться. С предстоящими в мае выборами в Европарламент ее состав тоже обновится. «Может быть, там появятся силы, которые являются противниками нынешних европейских элит», – указал эксперт.

В то же время, если Польша собирается строить канал исключительно на свои средства и не запрашивать финансирование в ЕС, то ПиС «наплюет на рекомендацию Брюсселя и будет делать то, что она делает».

«Первые комья земли выкапывали самые высокопоставленные представители «Права и справедливости». С лопатой засветился даже сам Ярослав Качиньский. В этом смысле это вопрос имиджа»,

– пояснил Стремидловский.

Впрочем, эксперт отметил, что местное самоуправление Поморского воеводства выступает резко против строительства канала по экологическим соображениям. «Не очень понятен сам смысл этого проекта. Многие польские эксперты считают, что само по себе строительство канала мало оправдано, если не будет расширена инфраструктура порта Эльблонга», – отметил эксперт.

Он считает, что в этом вопросе помимо экологического есть и внутриполитический аспект, так как Поморское воеводство представлено оппозиционной «Гражданской платформой», которая при любой возможности готова вставлять ПиС палки в колеса.