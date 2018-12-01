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2 марта, суббота  |  Последнее обновление — 14:46  |  vz.ru
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Как скоро появится единая российско-белорусская валюта

Минск поддержал создание единого рубля с РоссиейФото: myfin.by
Тема создания единой валюты России и Белоруссии снова появилась в повестке дня на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко выступил с поддержкой этой идеи и даже заявил о согласии на размещение эмиссионного центра на российской территории. Почему Минск хочет более тесной интеграции и на каких условиях? Подробности...
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Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
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Мать избитой девочки рассказала о версиях «драки третьеклассниц»

Жестокая драка учениц столичной школе шокировала всю странуФото: кадр из видео
«Она двум по животу ударила, одной руку вывернула. По словам учительницы, еще одна пострадавшая девочка пришла в школу с замотанной рукой... А у четвертой девочки – сотрясение мозга. Новенькая девочка ее пнула в ухо», – рассказала газете ВЗГЛЯД Алла Брякина, мама одной из школьниц, избитых в «драке третьеклассниц» в столичной школе. Собеседница назвала свою версию причин, побудивших девочку напасть на одноклассниц. Подробности...
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Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

Строительство нового канала вряд ли оправдано без расширения инфраструктуры порта в ЭльблонгеФото: Министерство морской экономики
и внутреннего судоходства Польши
Власти Евросоюза потребовали от Варшавы остановить строительство судоходного канала через Балтийскую косу. Одной из причин стали экологические опасения: местной флоре и фауне грозит непоправимый ущерб. Польша многие годы хотела получить прямой выход в Балтийское море из порта города Эльблонг, чтобы не зависеть от России. Почему для Варшавы рытье канала стало вопросом имиджа и сможет ли Брюссель заморозить нашумевший проект? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Интернету грозят железным занавесом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре–пять лет назад была вокруг системы переводов SWIFT – Запад грозился-грозился, но в итоге отключать его России не стал. Подробности...
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Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Политические аксиомы Путина

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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

          Строительство нового канала вряд ли оправдано без расширения инфраструктуры порта в Эльблонге   2 марта 2019, 14:40
          Фото: Министерство морской экономики
          и внутреннего судоходства Польши
          Текст: Андрей Резчиков

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          Власти Евросоюза потребовали от Варшавы остановить строительство судоходного канала через Балтийскую косу. Одной из причин стали экологические опасения: местной флоре и фауне грозит непоправимый ущерб. Польша многие годы хотела получить прямой выход в Балтийское море из порта города Эльблонг, чтобы не зависеть от России. Почему для Варшавы рытье канала стало вопросом имиджа и сможет ли Брюссель заморозить нашумевший проект?

          Брюссель потребовал от Варшавы остановить рытье судоходного канала через Балтийскую (в Польше она называется Вислинская) косу, пока этот проект не одобрит Еврокомиссия (ЕК). Для поляков это стройка века. Они рассчитывают напрямую соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем, что должно, по их мнению, обеспечить безопасность страны и укрепить ее обороноспособность.

          Согласно проектной документации, канал пройдет в непосредственной близости от Калининградской области. Из грунта, который останется после рытья, поляки решили создать в Калининградском заливе искусственный остров площадью 181 га.

          Ранее польские власти утверждали, что ЕК признала целесообразность строительства, однако настояла на продолжении обсуждения технических вопросов. Однако в Брюсселе опровергли заявление Варшавы, подчеркнув, что в ЕК не согласны с необходимостью проекта. В то же время обсуждение технических вопросов будет продолжено.

          О том, что Польше нужен прямой выход в Балтийское море, в Варшаве говорят с начала века, но тендер на строительство канала длиной 1,3 км, шириной 80 м и глубиной 5,5 м был объявлен только в декабре прошлого года. Работы оцениваются в 232 млн долларов, а ежегодное обслуживание будет обходиться в 800 тыс. долларов. Благодаря каналу в морской порт Эльблонга смогут заходить корабли длиной до 100 м, шириной до 20 м и осадкой до 4 метров.

          Как только поляки открыли тендер и проект вступил в активную фазу, свою обеспокоенность выразил Евросоюз, который выступил за сохранность тех мест. Эксперты Еврокомиссии потребовали не начинать стройку до проведения всесторонних экологических экспертиз. Однако некоторые политики в Варшаве сочли такую позицию ЕК пророссийской и стройка продолжилась.

          Как заявлял лидер правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, канал поможет окончательно преодолеть зависимость от России со времен Польской Народной Республики. «За счет строительства канала мы закрываем этот вопрос, показываем, что мы суверенное государство», – заявил Качиньский.

          Коса считается уникальной песчаной пересыпью и любое вмешательство человека в созданную природой инфраструктуру чревато негативными экологическими последствиями не только для Калининградского залива, но и для южной Балтики в целом. В частности, под угрозой оказалась территория парка «Натура 2000».

          Здесь произрастает несколько видов редчайших растений и обитают птицы, занесенные в Красную книгу. Как предупреждали экологи, появление канала грозит изменить соленость воды в заливе, который стал местом нерестилища нескольких видов ценных промысловых рыб. Также будет ограничено свободное перемещение животных, что непременно скажется на их популяции. С рытьем канала произойдет вымывание береговой полосы, а это чревато для песчаной пересыпи угрозой снова превратиться в гряду островов.

          Сейчас поляки зависят от России при выходе их судов из порта Эльблонг в открытое море. Для этого нужно пройти по российским водам. Сама коса примерно поровну разделена между двумя странами и отделяет акваторию Калининградского залива от Балтийского моря. 15 лет назад Россия и Польша подписали договор, согласно которому проход каждого корабля через Балтийский пролив стоит 50 евро.

          Эксперт-полонист Станислав Стремидловский предположил, что Еврокомиссия сочла убедительными претензии российской стороны.

          «По экологическим причинам Москва направляла в Брюссель материалы с негативной характеристикой этого строительства. В том, что Еврокомиссия приняла такое решение, есть и политический момент – желание создать еще одну линию напряженности с правящей партией «Право и справедливость», которая сейчас имеет очень сложные отношения с ЕК и Европейским парламентом, в первую очередь, из-за проблемы верховенства права», – сказал Стремидловский газете ВЗГЛЯД.

          Однако позиция ЕК в будущем может смягчиться. С предстоящими в мае выборами в Европарламент ее состав тоже обновится. «Может быть, там появятся силы, которые являются противниками нынешних европейских элит», – указал эксперт.

          В то же время, если Польша собирается строить канал исключительно на свои средства и не запрашивать финансирование в ЕС, то ПиС «наплюет на рекомендацию Брюсселя и будет делать то, что она делает».

          «Первые комья земли выкапывали самые высокопоставленные представители «Права и справедливости». С лопатой засветился даже сам Ярослав Качиньский. В этом смысле это вопрос имиджа»,

          – пояснил Стремидловский.

          Впрочем, эксперт отметил, что местное самоуправление Поморского воеводства выступает резко против строительства канала по экологическим соображениям. «Не очень понятен сам смысл этого проекта. Многие польские эксперты считают, что само по себе строительство канала мало оправдано, если не будет расширена инфраструктура порта Эльблонга», – отметил эксперт.

          Он считает, что в этом вопросе помимо экологического есть и внутриполитический аспект, так как Поморское воеводство представлено оппозиционной «Гражданской платформой», которая при любой возможности готова вставлять ПиС палки в колеса.


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