ЕС выдвинул условия Польше для строительства канала через Балтийскую косу

Евросоюз потребовал, чтобы Польша не начинала возведение судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу до одобрения проекта Еврокомиссией.

ЕС потребовал от Польши не начинать строительство канала через Балтийскую (Вислинскую) косу, должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем и пройти в непосредственной близости от Калининградской области, до одобрения этого проекта Еврокомиссией. Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

В рамках строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу Польша хочет создать искусственный остров площадью 181 га в Калининградском (Вислинском) заливе.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что Польше для осуществления проекта необходимо будет пройти ряд согласований с Еврокомиссией и Россией. Также он отметил ряд экологических рисков, которые поведет за собой этот проект.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польша стремится построить этот судоходный канал.