Алиханов прокомментировал план Польши построить остров в Калининградском заливе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал план Польши по строительству искусственного острова в Калининградском заливе.

Как заявил глава региона, Калининград «не видит поводов для беспокойства» за исключением экологических рисков – могут пострадать «водное хозяйство, рыбы в заливе», передает ТАСС.

Алиханов напомнил, что Польша должна пройти ряд согласований с Еврокомиссией и Россией, а также учесть «международные обязательства», которые польская сторона «либо забыла, либо игнорирует».

Напомним, в рамках строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую косу) Польша хочет создать искусственный остров площадью 181 га в Калининградском (Вислинском) заливе.