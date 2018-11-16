Из желания навредить России Польша уничтожает уникальный памятник природы

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14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
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Как России не стать Бразилией столетней давности

Антон Любич, экономист
Конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортеров достиг непозволительного накала. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы. Подробности...
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Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
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        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

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        • Яйца (9 шт.)

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          Из желания навредить России Польша уничтожает уникальный памятник природы

          На фото - та самая Балтийская коса и проходящая по ней граница между Россией и Польшей   14 января 2019, 20:20
          Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Илья Стулов, Калининград

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          Европа, похоже, услышала аргументы России в новом споре между Москвой и Варшавой. Дело касается Калининградской области, а точнее, ее акватории. Польша желает избавиться от еще одной «зависимости от России», «усилить свою обороноспособность» - и тем самым поставить под угрозу уникальный с экологической точки зрения уголок природы.

          «Обеспечение обороноспособности»

          В давней истории вокруг планов Польши построить судоходный канал по соседству с Калининградом появился новый поворот. Еще в 2016 году в польском правительстве заявили, что стране необходим собственный выход к морю в данном районе. В декабре прошлого года был объявлен тендер на строительство - предполагается построить канал длиной 1,3 км, шириной 80 метров и глубиной 5,5 метров. По расчетам, стоимость проекта должна обойтись бюджету в 880 миллионов злотых, а ежегодное содержание канала в 3 миллиона злотых.

          Однако теперь, во-первых, сомнения в необходимости такого канала высказали в Европейской комиссии. Чиновниками из Брюсселя движет здравый смысл и желание сохранить уникальный уголок природы, приговоренный к уничтожению сиюминутными политическими амбициями.

          Сразу же после Нового года Еврокомиссия обратила внимание на угрозы для территории польского парка «Натура 2000», в состав которой  входят Калининградский залив и коса. Эксперты комиссии в письменной форме потребовали приостановить любые строительные работы до проведения всесторонних экологических экспертиз.

          В Польше сразу восприняли это как политическую поддержку Брюсселя в адрес России. По крайней мере, так заявил депутат Сейма от правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ричард Грознецки.

          Во-вторых, в польской прессе появились новые подробности о самих планах строительства. Выяснилось, что помимо собственно канала, Польша планирует построить в заливе целый искусственный остров площадью 182 га- как раз из грунта, который планируется извлечь при строительстве канала. Объявлено, что программа строительства канала и создания острова нацелена на обеспечение безопасности страны и ее обороноспособности.

          Что означает это строительство для России - и почему наша страна недовольна такими планами?

          «Экологические риски»

          Сама коса - это узкий полуостров, почти поровну поделенный между Россией и Польшей. Она отделяет акваторию Калининградского залива от Балтийского моря. Чтобы выйти из польского порта Эльблонг в открытое море, в настоящее время суда непременно должны пройти по российским водам - именно здесь находится проход. Польша как раз и хочет создать собственный проход - свой канал в Балтийское море.

          Однако строительство канала на Балтийской косе (в Польше она называется Вислинской) не случайно озаботило не только Россию, но и Еврокомиссию. Коса является уникальной песчаной пересыпью. Любое вмешательство человека в созданную природой инфраструктуру неминуемо повлечет для себя серьезные экологические последствия. Не только для Калининградского залива, но и для южной Балтики в целом.

          «Строительство канала на своей территории можно было назвать сугубо внутренним делом сопредельного государства, если бы не целый ряд экологических рисков, которые напрямую могут коснуться и нашего региона, - подтвердил газете ВЗГЛЯД губернатор Калининградской области Антон Алиханов. – Согласно международным обязательствам Польша должна пройти необходимые согласования с Еврокомиссией и Россией, но пока либо забыла об этом, либо их игнорирует».

          Коса действительно имеет уникальное значение с точки зрения экологии.

          «Надо понимать, что коса образовалась в результате мощного шторма в 1502 году из гряды песчаных островов, - пояснил газетке ВЗГЛЯД председатель регионального отделения «Российского экологического общества» Олег Иванов. - Природа косы уникальна. Здесь произрастает несколько видов редчайших растений и обитают птицы, занесенные в Красную книгу. Но вся эта красота очень зыбка. Море как создало этот Эдем, также может его и разрушить. Можно навскидку назвать несколько рисков, которые станут прямым следствием появления этого канала. Во-первых, изменится соленость воды в заливе, который является местом нерестилища нескольких видов ценных промысловых рыб. Во-вторых, изменится донный ландшафт внутреннего водоема, произойдет естественное заиливание. В-третьих, будет ограничено свободное перемещение животных, что непременно скажется на их популяции. Ну и самое главное, произойдет вымывание береговой полосы, что чревато для песчаной пересыпи снова стать грядой островов, со всеми вытекающими последствиями не только для нашего региона, но и для экологии всей южной Балтики».

          Политическая подоплека

          Откуда же взялась в Польше идея строительства этого канала?

          «Впервые такие намерения были озвучены в начале нулевых, - рассказал газете ВЗГЛЯД председатель совета директоров Калининграского морского торгового порта, депутат областной думы Андрей Колесник. – Но тогда эти заявления носили больше спекулятивный характер. Дело в том, что в то время дипломаты наших страны работали над совместным договором о внутренних водах. И Польша таким незамысловатым шантажом пыталась выторговать себе дополнительные преференции. После того, как стороны пришли к согласию, разговоры о строительстве канала были забыты. Просто тогда в руководстве Польши находились здравые люди, у которых и в мыслях не было курить на бочке с бензином».

          И действительно - пятнадцать лет назад Россия и Польша подписали соответствующий договор. По нему сегодня выход в море через Балтийский пролив обходится каждому польскому плавсредству в чисто символическую сумму – 50 евро. Тогда спекуляции о необходимости иметь свой путь к морю в сопредельном государстве, казалось бы, канули в Лету.

          Однако после прихода в Польше к власти партии «Право и справедливость» авантюрный проект был реанимирован. Как было объявлено, для расширения возможностей польского порта Эльблонг.

          «Абсурд этого начинания трудно объяснить экономикой, и легко – русофобией, - пояснил Андрей Колесник. – Грузооборот порта Эльблонг незначительный. В основном в Эльблонг поставляется на баржах уголь из нашей области. В обратном направлении идут стройматериалы. Предполагать, что инфраструктура порта будет расширена, было бы абсурдно. Во-первых, очень маленькие глубины. Во-вторых, в 50 километрах от Эльблонга находится Гданьск - самый мощный в Польше порт со всей необходимой инфраструктурой. Строительство канала принесет немало проблем и самому заливу и поставит под вопрос сам факт существования Балтийской косы. Именно поэтому Россия и выступает против данной авантюры».

          Трудно сказать, поможет ли вмешательство Еврокомиссии оставить реализацию сомнительного польского предприятия. Однако несомненно то, что в другом политическом контексте, при иных отношениях между Москвой и Варшавой вряд ли Польша всерьез задумалась о столь дорогостоящем и экологически рискованном проекте.


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