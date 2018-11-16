Из желания навредить России Польша уничтожает уникальный памятник природы

Европа, похоже, услышала аргументы России в новом споре между Москвой и Варшавой. Дело касается Калининградской области, а точнее, ее акватории. Польша желает избавиться от еще одной «зависимости от России», «усилить свою обороноспособность» - и тем самым поставить под угрозу уникальный с экологической точки зрения уголок природы.

«Обеспечение обороноспособности»

В давней истории вокруг планов Польши построить судоходный канал по соседству с Калининградом появился новый поворот. Еще в 2016 году в польском правительстве заявили, что стране необходим собственный выход к морю в данном районе. В декабре прошлого года был объявлен тендер на строительство - предполагается построить канал длиной 1,3 км, шириной 80 метров и глубиной 5,5 метров. По расчетам, стоимость проекта должна обойтись бюджету в 880 миллионов злотых, а ежегодное содержание канала в 3 миллиона злотых.

Однако теперь, во-первых, сомнения в необходимости такого канала высказали в Европейской комиссии. Чиновниками из Брюсселя движет здравый смысл и желание сохранить уникальный уголок природы, приговоренный к уничтожению сиюминутными политическими амбициями.

Сразу же после Нового года Еврокомиссия обратила внимание на угрозы для территории польского парка «Натура 2000», в состав которой входят Калининградский залив и коса. Эксперты комиссии в письменной форме потребовали приостановить любые строительные работы до проведения всесторонних экологических экспертиз.

В Польше сразу восприняли это как политическую поддержку Брюсселя в адрес России. По крайней мере, так заявил депутат Сейма от правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ричард Грознецки.

Во-вторых, в польской прессе появились новые подробности о самих планах строительства. Выяснилось, что помимо собственно канала, Польша планирует построить в заливе целый искусственный остров площадью 182 га- как раз из грунта, который планируется извлечь при строительстве канала. Объявлено, что программа строительства канала и создания острова нацелена на обеспечение безопасности страны и ее обороноспособности.

Что означает это строительство для России - и почему наша страна недовольна такими планами?

«Экологические риски»

Сама коса - это узкий полуостров, почти поровну поделенный между Россией и Польшей. Она отделяет акваторию Калининградского залива от Балтийского моря. Чтобы выйти из польского порта Эльблонг в открытое море, в настоящее время суда непременно должны пройти по российским водам - именно здесь находится проход. Польша как раз и хочет создать собственный проход - свой канал в Балтийское море.

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Однако строительство канала на Балтийской косе (в Польше она называется Вислинской) не случайно озаботило не только Россию, но и Еврокомиссию. Коса является уникальной песчаной пересыпью. Любое вмешательство человека в созданную природой инфраструктуру неминуемо повлечет для себя серьезные экологические последствия. Не только для Калининградского залива, но и для южной Балтики в целом.

«Строительство канала на своей территории можно было назвать сугубо внутренним делом сопредельного государства, если бы не целый ряд экологических рисков, которые напрямую могут коснуться и нашего региона, - подтвердил газете ВЗГЛЯД губернатор Калининградской области Антон Алиханов. – Согласно международным обязательствам Польша должна пройти необходимые согласования с Еврокомиссией и Россией, но пока либо забыла об этом, либо их игнорирует».

Коса действительно имеет уникальное значение с точки зрения экологии.

«Надо понимать, что коса образовалась в результате мощного шторма в 1502 году из гряды песчаных островов, - пояснил газетке ВЗГЛЯД председатель регионального отделения «Российского экологического общества» Олег Иванов. - Природа косы уникальна. Здесь произрастает несколько видов редчайших растений и обитают птицы, занесенные в Красную книгу. Но вся эта красота очень зыбка. Море как создало этот Эдем, также может его и разрушить. Можно навскидку назвать несколько рисков, которые станут прямым следствием появления этого канала. Во-первых, изменится соленость воды в заливе, который является местом нерестилища нескольких видов ценных промысловых рыб. Во-вторых, изменится донный ландшафт внутреннего водоема, произойдет естественное заиливание. В-третьих, будет ограничено свободное перемещение животных, что непременно скажется на их популяции. Ну и самое главное, произойдет вымывание береговой полосы, что чревато для песчаной пересыпи снова стать грядой островов, со всеми вытекающими последствиями не только для нашего региона, но и для экологии всей южной Балтики».

Политическая подоплека

Откуда же взялась в Польше идея строительства этого канала?

«Впервые такие намерения были озвучены в начале нулевых, - рассказал газете ВЗГЛЯД председатель совета директоров Калининграского морского торгового порта, депутат областной думы Андрей Колесник. – Но тогда эти заявления носили больше спекулятивный характер. Дело в том, что в то время дипломаты наших страны работали над совместным договором о внутренних водах. И Польша таким незамысловатым шантажом пыталась выторговать себе дополнительные преференции. После того, как стороны пришли к согласию, разговоры о строительстве канала были забыты. Просто тогда в руководстве Польши находились здравые люди, у которых и в мыслях не было курить на бочке с бензином».

И действительно - пятнадцать лет назад Россия и Польша подписали соответствующий договор. По нему сегодня выход в море через Балтийский пролив обходится каждому польскому плавсредству в чисто символическую сумму – 50 евро. Тогда спекуляции о необходимости иметь свой путь к морю в сопредельном государстве, казалось бы, канули в Лету.

Однако после прихода в Польше к власти партии «Право и справедливость» авантюрный проект был реанимирован. Как было объявлено, для расширения возможностей польского порта Эльблонг.

«Абсурд этого начинания трудно объяснить экономикой, и легко – русофобией, - пояснил Андрей Колесник. – Грузооборот порта Эльблонг незначительный. В основном в Эльблонг поставляется на баржах уголь из нашей области. В обратном направлении идут стройматериалы. Предполагать, что инфраструктура порта будет расширена, было бы абсурдно. Во-первых, очень маленькие глубины. Во-вторых, в 50 километрах от Эльблонга находится Гданьск - самый мощный в Польше порт со всей необходимой инфраструктурой. Строительство канала принесет немало проблем и самому заливу и поставит под вопрос сам факт существования Балтийской косы. Именно поэтому Россия и выступает против данной авантюры».

Трудно сказать, поможет ли вмешательство Еврокомиссии оставить реализацию сомнительного польского предприятия. Однако несомненно то, что в другом политическом контексте, при иных отношениях между Москвой и Варшавой вряд ли Польша всерьез задумалась о столь дорогостоящем и экологически рискованном проекте.