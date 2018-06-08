Губернатор Алиханов рассказал об иностранных агентах влияния в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что думает по поводу иностранных агентов влияния, работающих в регионе.

Алиханов сообщил, что в Калининграде есть немало иностранных агентов влияния. «Конечно. Их много, они работают здесь уже не один год. Больше десяти лет многие работают», – сказал губернатор.

По его словам, они занимаются вредительством. Алиханов подчеркнул, что в Калининграде осели агенты влияния из стран, более серьезных, чем Польша, которая, на его взгляд, не является «самостоятельным игроком».

При этом Алиханов заявил, что Калининградская область хочет сотрудничать с Польшей.

«Я свою роль вижу в том, чтобы мы имели хорошие отношения с регионами Польши, с воеводствами. Нормальные, здоровые силы, которые стремятся к добрососедству и сотрудничеству, все-таки в конечном итоге победят», – сообщил он.

Губернатор отметил, что соседние с областью страны, в том числе и через агентов влияния в регионе, «все время про Малую Литву нам рассказывают, про Речь Посполитую великую». По его словам, про калининградцев они говорят как про людей «с особой идентичностью».

«Историю про особую идентичность калининградцев придумали явно не в Калининграде. Каждый иностранный журналист всегда задает мне вопрос про особую идентичность. Нет никакой особой калининградской идентичности! Здесь половина населения не родилась в Калининградской области», – пояснил он.

Алиханов напомнил, что в регион переселяли людей из сельскохозяйственных районов Центральной России, «великорусских крестьян и части Балтфлота».

Губернатор также прокомментировал увольнение стюардессы, которая вспомнила слово «Кенигсберг». «Может, она подумала, что знание о том, что Калининград когда-то назывался Кенигсбергом – это какое-то тайное знание и им можно похвастаться? Может, такая мотивация была - тогда это одно дело. А может, эта мотивация у нее была другая, и она тот самый агент влияния, заброшенный к нам из Вашингтона», – пошутил он.

Напомним, история о том, что в самолете «Аэрофлота», выполнявшем рейс Москва – Калининград, объявили на английском, что воздушное судно следует в Кенигсберг, получила широкую огласку.