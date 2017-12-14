«Аэрофлот» переименовал Калининград в Кенигсберг

В самолете «Аэрофлота», выполнявшем рейс Москва – Калининград, объявили на английском, что воздушное судно следует в Кенигсберг, сообщил журналист Виталий Третьяков.

Инцидент произошел 25 апреля.

В самолете «Аэрофлота» рейсом Москва – Калининград по-русски объявили, что воздушное судно «выполняет рейс Москва – Калининград», а затем по-английски, что это рейс Москва – Кенигсберг, написал Третьяков в Twitter.

«Разве «Аэрофлот» может именовать города России так, как хочет?» – задается вопросом журналист.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что проблема названий географических объектов нуждается в особом внимании, и призвал не искажать правду, удаляя с карты мира русскоязычные топонимы.