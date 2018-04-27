Путин поручил составить новый Атлас мира с правильными названиями

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27 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:08  |  vz.ru
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Турция готовится искупаться в золоте русских туристов

Турция надеется на рекордный поток туристов из России, несмотря на девальвацию рубляФото: Diego Cupolo/Zuma/Global Look Press
Стоимость путевок в Турцию выросла соразмерно росту курса доллара к рублю. В страхе перед провальным сезоном в случае еще большей нестабильности российские туроператоры пытаются договориться с турками, чтобы те снизили цены на отели. Однако Турция, потерявшая миллиарды в период закрытия российского направления, верит в золотой дождь из туристов в этом году, поэтому снижать цены не желает. Не рискуют ли турки? Подробности...
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Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

Сначала Григорий Родченков изменил свою внешность, а потом и показания Фото: кадр телеканала CBS
Главный свидетель обвинений в адрес России в использовании допинга Григорий Родченков отказался от части своих утверждений – и это само по себе сенсация и скандал. По мифу о «государственной системе поддержки» допинга в России нанесен колоссальный удар. Но что это значит для всей системы демонизации России, принятой сегодня на Западе? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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Для создания единой безъядерной Кореи надо выполнить одно условие

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными пускамиФото: Korea Summit Press/ZUMA/Global Look Press
Лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречу, которую по праву можно назвать эпохальной. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран. Насколько эти громкие заявления соответствуют действительности и как скоро их смогут воплотить в жизнь? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Крымский мост готов, но что за ним – пока не понятно

Анатолий Цуркин, министр транспорта Крыма 2014–2017, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Чем ближе к маю, тем ближе к открытию транспортного перехода через Керченский пролив. То, что мост и автоподходы будут открыты досрочно, не вызывает сомнений, но как будет организовано движение далее – тайна, покрытая мраком. Подробности...

Дебилизация населения начинается с уроков литературы

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
«Трамп хороший или плохой? Был хороший, а стал плохой. Хм… Удивительно! Наверное, только прикидывался хорошим. А-а, да, точно!.. Прикидывался! Перехитрил». Вот такое понимание политики демонстрирует наше общество. Подробности...
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Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена

Денис Селезнев, блогер
Куски развалившегося советского народа по мере распада скреплявшей его технической кооперации расходятся, как в море корабли. Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена, когда волны Черного и Азовского морей омывали Дикое Поле. Подробности...
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          Путин поручил составить новый Атлас мира с правильными названиями

          27 апреля 2018, 17:15

          Текст: Ольга Никитина

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          Президент Владимир Путин призвал не искажать географическую правду, удаляя с карты мира русскоязычные топонимы.

          «При самом активном участии РГО (Русского географического общества – прим. ВЗГЛЯД) предлагается подготовить новый российский Атлас мира, в котором все подобные случаи [переименования топонимов, носивших русские названия] будут верно трактоваться», – приводит его слова ТАСС.

          Свое поручение глава государства адресовал Росреестру, экспертам РГО и Минобороны. При этом военному ведомству, сказал Путин, необходимо обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе в формате современных компьютерных технологий, работающих онлайн. По словам главы государства, гриф секретности на многих картах «устарел и выглядит архаично».

          Президент уверен, что проблема названий географических объектов нуждается в особом внимании. «Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки», – сказал он.

          Глава государства отметил, что особенно это заметно в Антарктиде, где из оборота почти вытеснены топонимы, выбранные первооткрывателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном. Путин напомнил, что в 2020 году Россия будет праздновать юбилей открытия Антарктиды – достижение русских мореплавателей.

          «Примеры замещения [русских] названий – не только в далекой Антарктиде. Есть примеры здесь вот поближе. Не буду сейчас на этом останавливаться», – сказал глава государства, заметив, что отсутствие современных отечественных карт лишь этому способствует.

          Путин поручил подготовить атлас, подчеркнув, что Россия не собирается никому ничего навязывать. «Но попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе», – подчеркнул российский лидер.

          Напомним, наиболее активно искажают русские топонимы в странах постсоветского пространства. В частности, там требуют говорить по-русски «Беларусь» вместо «Белоруссия», «в Украине» вместо «на Украине», «Таллинн» вместо «Таллин» и так далее. Кроме того, например, Грузия добивается того, чтобы такое название страны, пришедшее из русского в другие языки, было заменено на английский вариант Джорджия.


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