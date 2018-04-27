Путин поручил составить новый Атлас мира с правильными названиями

Президент Владимир Путин призвал не искажать географическую правду, удаляя с карты мира русскоязычные топонимы.

«При самом активном участии РГО (Русского географического общества – прим. ВЗГЛЯД) предлагается подготовить новый российский Атлас мира, в котором все подобные случаи [переименования топонимов, носивших русские названия] будут верно трактоваться», – приводит его слова ТАСС.

Свое поручение глава государства адресовал Росреестру, экспертам РГО и Минобороны. При этом военному ведомству, сказал Путин, необходимо обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе в формате современных компьютерных технологий, работающих онлайн. По словам главы государства, гриф секретности на многих картах «устарел и выглядит архаично».

Президент уверен, что проблема названий географических объектов нуждается в особом внимании. «Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки», – сказал он.

Глава государства отметил, что особенно это заметно в Антарктиде, где из оборота почти вытеснены топонимы, выбранные первооткрывателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном. Путин напомнил, что в 2020 году Россия будет праздновать юбилей открытия Антарктиды – достижение русских мореплавателей.

«Примеры замещения [русских] названий – не только в далекой Антарктиде. Есть примеры здесь вот поближе. Не буду сейчас на этом останавливаться», – сказал глава государства, заметив, что отсутствие современных отечественных карт лишь этому способствует.

Путин поручил подготовить атлас, подчеркнув, что Россия не собирается никому ничего навязывать. «Но попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе», – подчеркнул российский лидер.

Напомним, наиболее активно искажают русские топонимы в странах постсоветского пространства. В частности, там требуют говорить по-русски «Беларусь» вместо «Белоруссия», «в Украине» вместо «на Украине», «Таллинн» вместо «Таллин» и так далее. Кроме того, например, Грузия добивается того, чтобы такое название страны, пришедшее из русского в другие языки, было заменено на английский вариант Джорджия.