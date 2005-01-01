Чем закончится ссора Израиля и Польши

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19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
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Российскому Каспию поможет только флот

В прошлом году грузооборот всех наших портов Каспийского бассейна составил ничтожные 4,8 млн тоннФото: Матыцин Валерий/ТАСС
Перебазирование боевого состава Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан подтверждает высокую значимость Каспийского моря для геополитических интересов страны. Но укрепление оборонной мощи на этом рубеже пока что не сопровождается экономическими успехами, хотя они явно сопутствуют нашим соседям. Почему российскому Каспию хронически не везет? Подробности...
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Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

Демонстранты в столице Гаити несли портреты ПутинаФото: JEAN MARC HERVE ABELARD/EPA/ТАСС
Появление в ходе демонстраций протеста, которыми была охвачена карибская Республика Гаити, призывов о помощи, обращенных к Владимиру Путину, привлекло внимание многих как смешная деталь – где Гаити, а где Россия. Но на самом деле это более чем интересный феномен – имя Путина уже стало главным символом антиамериканского протеста и сопротивления атлантическому миропорядку.  Подробности...
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«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
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Чем закончится ссора Израиля и Польши

Польша запрещает на своей территории публично говорить о массовом участии поляков в ХолокостеФото: Kacper Pempel/Reuters
Две очень гордые столицы – Иерусалим и Варшава – поссорились насмерть из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы. Будущий премьер Израиля Шамир тогда позволил себе заявить: «Поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Теперь это оскорбительное изречение повторил шеф МИДа Кац, соратник премьера Нетаньяху. В ответ оскорбленный премьер Польши Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. Подробности...

Либеральная тусовка у Совка

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...
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Мадуро адски не пoвезлo, но он уже улыбается

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Мадурo всегда предпoчитал диалoг – и сегoдня эта тактика срабатывает: путч захлебнулся, незадачливый гoре-президент Гуайдo записывает видеoрoлики из свoей квартиры, превратившись в пoсмешище для всей Венесуэлы. Подробности...
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          Чем закончится ссора Израиля и Польши

          Польша запрещает на своей территории публично говорить о массовом участии поляков в Холокосте   19 февраля 2019, 11:56
          Фото: Kacper Pempel/Reuters
          Текст: Александр Колпаков,
          Людмила Суркова

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          Две очень гордые столицы – Иерусалим и Варшава – поссорились насмерть из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы. Будущий премьер Израиля Шамир тогда позволил себе заявить: «Поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Теперь это оскорбительное изречение повторил шеф МИДа Кац, соратник премьера Нетаньяху. В ответ оскорбленный премьер Польши Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим.

          Саммит стран Вышеградской группы и Израиля, который был намечен на вторник в Иерусалиме, оказался сорван. «Из-за отказа Польши от участия в саммите премьеров стран Вышеградской группы и Израиля он не состоится. Пройдут только двусторонние переговоры», – заявил в понедельник глава правительства Чехии Андрей Бабиш, которого цитирует ТАСС.

          Ранее стало известно, что польский премьер Матеуш Моравецкий решил игнорировать слет Вышеградской группы (в эту четверку также входят Венгрия и Словакия). Вообще-то хронологически новая ссора оказалась продолжением старой, вспыхнувшей еще год назад. Проигнорировав протесты Израиля, Польша тогда приняла закон о Холокосте, которым запрещается использование выражения «польские лагеря смерти» или иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Правда, месяц назад Конституционный суд Польши признал формулировки закона слишком расплывчатыми, но не стал его отменять.

          В конце прошлой недели, находясь с визитом в Варшаве, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил: «Поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кто когда-либо был осужден за высказывание об этом». Эту цитату опубликовали несколько израильских СМИ.

          Таким образом, премьер Израиля прямо нарушил закон, находясь при этом на польской территории. Между прочим, за его нарушение в Польше полагается до трех лет тюрьмы. Впрочем, вернувшись домой, Нетаньяху заявил, что журналисты его просто неверно процитировали. Скандал было пошел на спад.

          Но тут масла в огонь плеснул Исраэль Кац, новый глава израильского МИДа и соратник Нетаньяху по партии Ликуд. Кац повторил вслед за премьером: «Было много поляков, которые сотрудничали с нацистами». А затем министр взял да и процитировал покойного премьера Ицхака Шамира, заявившего однажды, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Эта фраза вызвала в польском обществе эффект разорвавшейся бомбы.

          «Удивительно видеть, как вновь назначенный министр иностранных дел изъясняется столь расистским и позорным образом. Это неприемлемо»,

          – оскорбился посол Польши в Израиле Марк Магировский (его цитирует портал Cursorinfo).

          Напомним, Ицхак Шамир (1915–2012 годы), десятый премьер-министр Израиля, родился в Польше (при рождении носил фамилию Езерницкий). Затем его семья репатриировалась в Палестину. Свою пресловутую фразу он публично произнес, как считается, в 1974 году, во время избирательной кампании в Кнессет. В парламент он баллотировался от партии Херут, предшественницы Ликуда, партии Нетаньяху.

          «Польская сторона еще сегодня утром ждала, что Кац или Нетаньяху скажут, что допущена ошибка, принесут извинения. Но Кац, напротив, повторил свое заявление. Могут быть разные причины, почему Кац на это пошел. Может, это объясняется тем, что сейчас – разгар избирательной кампании в Израиле. Есть обилие правых партий, между ними очень большая конкуренция. Это помогает Ликуду, партии, в которой состоят и Нетаньяху, и Кац, набирать очки», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД бывший зампред комиссии по международным делам парламента Польши, профессор политологии Тадеуш Ивиньский. Как известно, парламентские выборы в еврейском государстве намечены на 9 апреля.

          Обвинения, прозвучавшие из уст Каца, Ивиньский отвергает. «Конечно, были отдельные случаи, когда поляки сотрудничали с нацистами по разным причинам. Но не весь народ целиком. А Кац всех огульно обвинил, заявил, что вся польская нация – антисемиты», – возмутился польский политолог.

          Он приветствует решение своего премьера отменить визит в Иерусалим. «Моравецкий показал, что надо твердо выступать против таких обвинений, – сказал Ивиньский. – Он не мог показать, что его партия «Право и справедливость» слаба, что какой-то израильский политик может плевать нам в лицо».

          Тем временем в Израиле уверены, что ссора Иерусалима и Варшавы скоро утихнет. «Это кончится тем, что все спустят на тормозах. Это не та ситуация, из-за которой всерьез портят отношения и объявляют войны, – сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол Израиля в России, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива Цви Маген. – Польские руководители показали свой норов. Но они показали его не Израилю, а своим гражданам, что, вот, польский премьер-министр крутой, что он всем покажет».

          Маген уверен, что в польской печати имела место неправильная трактовка заявления Каца, но поляки, как он выразился, «на всякий случай обиделись».

          «Кац сказал, что были поляки, которые участвовали в геноциде. Он имел в виду, что совершенно отмалчиваться по этому вопросу нельзя, даже если в Польше действует такой закон. Но его слова интерпретировали так, что все поляки участвовали в геноциде, это, разумеется, не так», – сказал Маген.

          Вопреки словам Магена, не только польские, но и, к примеру, русскоязычные газеты в самом Израиле одинаково цитировали главу МИДа. Он действительно позволил себе дословно повторить изречение покойного Шамира.

          В интервью газете ВЗГЛЯД бывший узник Каунасского гетто, живущий в Москве, историк, специалист по Холокосту Самуил Клибанский заявил, что слова Нетаньяху он считает справедливыми. Он вспоминает, что среди поляков действительно был очень высок уровень антисемитизма еще до войны, недаром именно на польской земле гитлеровцы решили строить самые большие лагеря смерти.

          Историк также напомнил про погром в польском города Келце, который случился уже после войны, в 1946 году. В этом городе после изгнания гитлеровцев поселилось 280 евреев, из которых толпа погромщиков истребила 80 человек при попустительстве польской полиции.

          Однако Клибанский не согласен с теми, кто обвиняет целиком весь народ, ведь были и поляки, которые с риском для собственной жизни спасали евреев: одни бескорыстно, другие – за большие деньги. «Надо учитывать тот факт, что поляков, которые укрывали евреев, даже стариков и грудных детей, немцы тоже расстреливали», – подчеркнул Клибанский.

          «В Каунасском гетто, где я сидел будучи совсем ребенком, в охране были в основном литовцы, поляков было мало», – рассказал историк. Немцы охраняли только ворота в гетто, а периметр и все остальное караулили литовцы. Клибанский вспоминает, что пробыл в гетто больше двух лет, затем они с матерью бежали. «У нас были знакомые литовцы, они нас спрятали в подвале. У них мы оставались все время до освобождения Каунаса советскими войсками», – рассказал 83-летний историк.


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