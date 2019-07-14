Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

Украина впервые разгрузила в Одесском порту партию американской сланцевой нефти. Ранее Киев уже с большим апломбом начал закупать американский уголь вместо донбасского. Логично предположить, что следующим шагом будет доставка из-за океана сжиженного природного газа. Есть ли хоть какой-то экономический смысл во всех этих историях?

США впервые поставили свою сланцевую нефть на Украину. Нефтеналивной танкер Wisdom Venture с 75 тыс. тонн нефти пришел в Одесский порт утром в субботу. Украинская «Укртранснафта» уже начала транспортировку американской нефти по нефтепроводу «Одесса-Кременчуг» на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, сообщила пресс-служба компании.

Зачем Украина везет нефть так далеко из-за океана? Есть ли в этом хоть какой-то экономический смысл?

«Это больше политическая, чем экономическая история. Так Украина проявляет свою лояльность к США», – уверен эксперт Фонда национальной энергетической политики Игорь Юшков. На это явно указывает несколько фактов.

Во-первых, то, с какой помпой Украина пытается перейти на американские энергоресурсы как бы освобождаясь от ненавистных российских.

«У Украины уже был опыт подобных акций. Сначала они впервые купили уголь у США, устроив торжественный спектакль. Когда американский сухогруз пришел с углем, то чуть ли не все украинское правительство его встречало. Они устроили концерт с гармонией и плясками, а потом и церемонию закидывания первой лопаты с пенсильванским углем в топку», – вспоминает Юшков.

Комичность ситуации в том, что Украина везет за тридевять земель недешевый уголь вместо того, чтобы купить его как минимум вдвое дешевле совсем рядом - на Донбассе. А уж об экономии на транспортировке и говорить нечего. Американский уголь оказался по 110-130 долларов за тонну вместо 70 долларов в ДНР и ЛНР. Уголь из ЮАР и то стоил ниже 100 долларов.

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«Сначала Киев купил американский уголь, теперь начал покупать американскую сланцевую нефть и все дело идет к тому, что Украина решится привезти американский газ - СПГ. Если Коболеву (глава «Нафтогаза») удастся сорвать транзит российского газа в Европу (не подписав к 1 января 2020 года новый транзитный контракт с Газпромом), тогда украинские трубы будут пустыми, и можно будет их использовать в реверсном направлении для прокачки СПГ из польского СПГ-терминала. Не зря делегацию на инаугурацию Зеленского возглавлял министр энергетики США Перри», – говорит эксперт ФНЭБ. Сама Польша будет только рада загрузить свой терминал дорогим американским СПГ, потому что желающих покупать его негусто.

С экономической точки зрения Украине невыгодно везти так далеко и американскую легкую сланцевую нефть, чтобы переработать ее на Кременчугском НПЗ. Как минимум потому, что этот единственный оставшийся на Украине нефтеперерабатывающий завод способен перерабатывать нефть куда более худшего качества, а значит более дешевую.

«Американцы, по сути, поставили им газовый конденсат – это та сланцевая нефть, о которой все говорят. Эта легкая нефть высокого качества, она легко перерабатывается. Украина могла бы купить более тяжелую нефть с большим содержанием нефти, и она обошлась бы им дешевле», – объясняет Юшков.

Например, когда произошла история с засорением российской нефти хлором, белорусы довольно много такой нефти откачали в хранилища. И Украина хотела купить все эти объемы загрязненной нефти, цена на которую была бы особенно низкой. «Именно потому, что Кременчугский НПЗ с легкость может переработать нефть такого качества даже не смешивая с кондиционной нефтью, и ничего бы ему не было. Поэтому никакой экономической целесообразности покупать легкую сланцевую нефть (газовый конденсат) для Кременчугского НПЗ нет», – говорит Юшков.

К слову, сами американцы скупают тяжелую вязкую нефть в той же Венесуэлы для переработки на своих НПЗ именно по той же причине. Эта нефть дешевле, а их НПЗ технически заточены под такую нефть, как добывает Венесуэла или Россия. А на продаже втридорога своей собственной легкой сланцевой нефти третьим странам американцы неплохо зарабатывают. В итоге они получают двойную выгоду.

В Одесский порт прибыла американская нефть сорта Баккен, известная как North Dakota Light. Она сравнима с более известной американской нефтью WTI, только она примерно на 10-20% дешевле WTI. Потому что нефть Баккен более летуча и взрывоопасна, и ее необходимо тщательно готовить перед транспортировкой.

На 7 июля баррель WTI стоил 57,51 долларов, значит, цена на нефть Баккен могла составлять в районе 46-57 долларов. В самой Америке сланцевая нефть может и стоит недорого, однако с ценой для Украины ее сравнивать некорректно.

«Так это цена в Америке на бирже, а вы эту нефть потом доставьте до побережье, залейте в танкер, пусть она пройдет через полмира, дойдет до Одессы, там ее выгрузят и потом еще доставят по нефтепроводу до Кременчугского НПЗ. Это все стоит больших денег», – говорит Игорь Юшков.

Достаточно сказать, что доставка этой первой партии сланцевой нефти из США в Одессу заняла целый месяц. Еще около 1,5 месяца займет транспортировка американской нефти до Кременчугского НПЗ. То есть завод получит эту нефть только в сентябре.

«За эти же деньги можно было купить больше альтернативной нефти, или такой же объем нефти, но за меньшие деньги. Самое простое – купить российскую нефть через посредника. Например, нефть выходит из Новороссийска, меняет собственника и идет в Одессу. Можно купить азербайджанскую нефть с отгрузкой через небольшой порт Батуми. В конце концов, есть возможность купить нефть через Турцию, и в целом через Средиземное море полно всякой нефти проходит. Так надо было делать, если Украина искала действительно экономически выгодное предложение.

А здесь было важно другое – что продемонстрировать, что Украина покупает нефть у правильного поставщика – США», – считает Юшков.

Что касается конкуренции, то американская сланцевая нефть создает конкуренцию не российской, а азербайджанской нефти. Именно танкеры с этой нефтью регулярно заходят в Одесский порт. Стоимость нефти марки Azeri Light на бирже 6 июля составляла 66 долларов без учета транспортных затрат.

На самом деле, Украине много импортной нефти и не надо. «Де-факто там работает один единственный Кременчугский НПЗ, который загружается только на 20%. По сути, переработка нефти на Украине убита уже давно. Украина импортирует сразу нефтепродукты», - замечает Юшков. Как известно, один из главных поставщиков топлива на Украину является Белоруссия, для которой это высокомаржинальный бизнес, и до недавнего времени крупным поставщиком была Россия. Однако ранее российское правительство ограничило поставки российской нефти и нефтепродуктов на Украину. И это, кстати, станет большим бонусом для Белоруссии, которая может нарастить продажи своих нефтепродуктов на Украину.