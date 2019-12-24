Путин назвал «антисемитской свиньей» посла Польши в Германии 1930-х годов

На расширенной коллегии Минобороны президент России Владимир Путин снова вспомнил о после Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, и назвал его «сволочью и антисемитской свиньей».

«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве», – передает слова Путин ТАСС.

Эту историю президент вспоминал 20 декабря, показав лидерам ЕАЭС документы конца 30-х годов.

Также Путин на коллегии минобороны заявил, что резолюция Европарламента, которая практически ставит на одну доску СССР и гитлеровскую Германию, является «полным бредом».

«Недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред», – сказал Путин.

«Европарламент принял резолюцию, которая ставит на одну доску гитлеровскую Германию и СССР, впрямую говоря об ответственности Советского Союза за Вторую мировую войну. Это, конечно, полный бред!»: На коллегии минобороны Путин вернулся к теме начала Второй мировой pic.twitter.com/93pVTO33lw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 24, 2019

Путин добавил, что в некоторых соседних странах, Европе и за океаном «частенько пытаются извратить историю», придумывают «какие-то невероятные сценарии развития ситуации в мире и в Европе перед началом Второй мировой войны», передает РИА «Новости».

Президент попросил предоставить ему архивные документы, а также вновь заявил о намерении написать отдельную статью на эту тему.

До этого он признался, что его задела резолюция Европарламента, в которой вина на развязывание Второй мировой войны возлагалась в том числе на СССР, а в ходе пресс-конференции назвал решение ЕП неприемлемым и некорректным.