Путин высказался о задевшей его резолюции Европарламента

Президент России Владимир Путин заявил, что удивился резолюции Европарламента о Второй мировой войне.

«Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из резолюций последних Европейского парламента от 19 сентября 2019 года о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Так написано», – сказал Путин, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре Европарламент принял резолюцию, согласно которой вина в развязывании Второй мировой также лежит и на СССР.

В ходе пресс-конференции в четверг Путин назвал решение Европарламента, приравнявшего гитлеровскую Германию и СССР, абсолютно неприемлемым и некорректным.