Европарламент принял резолюцию против пересмотра истории

Европейский парламент (ЕП) 535 голосами «за» при всего 66 «против» принял резолюцию о недопустимости пересмотра европейской истории.

Трансляцию завершающего дня пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге вели сайты ЕП и телеслужба Европейской комиссии, передает ТАСС.

Резолюция под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы» принята в год, «когда исполняется 80 лет со дня начала Второй мировой войны, которая привела к беспрецедентным человеческим страданиям и оккупации стран Европы на несколько десятилетий».

В документе ЕП «осуждает исторический ревизионизм и прославление нацистских коллаборационистов в некоторых государствах – членах ЕС».

Также в Страсбурге выражают «глубокую обеспокоенность растущей популярностью радикальных идеологий и возвращением к фашизму, расизму, ксенофобии и другим формам нетерпимости в Европейском союзе (ЕС)».

Кроме того, обеспокоенность вызывает «имеющая место в некоторых государствах-членах сообщность между, с одной стороны, политическими лидерами, политическими партиями и правоохранительными органами, и с другой – радикальными, расистскими и ксенофобными движениями, выступающими под различными политическими ярлыками».

Европарламент призвал государства-члены «самым решительным образом осудить такие акты, поскольку они подрывают ценности ЕС – то есть мир, свободу и демократию», осудить и противодействовать всем формам отрицания Холокоста, «включая преуменьшение и банализацию преступлений, совершенных нацистами и их пособниками, а также не допускать, чтобы в политическом и медийном пространстве наблюдалась подобная банализация преступлений».

Парламент осудил и тот факт, что экстремистские и ксенофобные политические силы в Европе прибегают к искажению исторических фактов и используют символику и риторику, которые перекликаются с формами тоталитарной пропаганды, включая расизм, антисемитизм и ненависть к сексуальным и другим меньшинствам.

В резолюции подчеркивается, что «трагическое прошлое Европы должно и впредь служить источником морального и политического вдохновения для решения задач сегодняшней жизни».

Это, в частности, борьба «за более справедливый мир, создание открытых и толерантных обществ и общин, охватывающих этнические, религиозные и сексуальные меньшинства, и обеспечение того, чтобы европейские ценности работали на благо всех».

При этом значительная часть принятой резолюции содержит резкую критику политики руководства СССР.

Например, в документе утверждается, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова-Риббентропа.

«80 лет назад, 23 августа 1939 года, коммунистический Советский Союз и нацистская Германия подписали Договор о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа, и его секретные протоколы, разделив Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами и сгруппировав их в сферы интересов, что открыло путь к возникновению Второй мировой войны», – говорится в документе.

ЕП утверждает, что СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.

«Несмотря на то, что преступления нацистского режима были рассмотрены и наказаны на Нюрнбергском процессе, по-прежнему существует настоятельная необходимость в повышении осведомленности, проведении моральных оценок и проведении юридических расследований преступлений сталинизма и других диктатур», – указывается в тексте резолюции.

Помимо прочего, Европарламент выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся использованием символики тоталитарных режимов в общественной сфере и в коммерческих целях и напомнил, что ряд европейских стран запретили использование как нацистской, так и коммунистической символики.

ЕП также внимание на то, что «наличие в общественных местах некоторых государств-членов (ЕС) памятников и мемориалов, прославляющих тоталитарные режимы, открывает путь для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны, а также для пропаганды тоталитарной политической системы».

Отметим, что в последние годы вопрос ревизионизма в истории стоит наиболее остро. Так, на Украине неоднократно переписывали учебники истории, причем с опорой на украинский национализм. Киевские власти ранее уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие.

Также Израиль критиковал Польшу за переписывание истории Второй мировой войны.

Вильнюс критиковали за попытки скрыть участие литовцев в Холокосте. В Латвии же ежегодно отмечается так называемый день легионера Ваффен СС, проходят шествия их сторонников. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об отношении властей страны к этим акциям.