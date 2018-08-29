Вильнюс раскритиковали за попытки скрыть участие литовцев в Холокосте

Израильский историк, глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф обвинил власти Литвы в искажении памяти о Холокосте и попытках скрыть, что литовцы были причастны к убийствам евреев еще до Второй мировой войны.

Еще перед визитом израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Литву власти республики распространили документ, в котором признали, что жители страны причастны к убийствам евреев во время Холокоста. Однако сама формулировка заявления вызвала у Зуроффа возмущение.

«Жаль, что литовские граждане были лично вовлечены в массовые убийства, организованные нацистами», – говорится в документе, пишет Sputnik Латвия.

На своей странице в Facebook Зурофф выразил мнение, что Вильнюс пытается замолчать тот факт, что литовцы убивали евреев еще до прихода в страну нацистов.

«Давайте начнем с конца – там обозначено, что убийства были организованы нацистами. Это факт, который, несомненно, относится ко многим убийствам, но не ко всем. Как насчет «стихийных» атак на евреев более чем в 40 населенных пунктах даже до того, как вторглись нацисты?» – подчеркивает Зурофф.

Также историк обратил внимание на то, что в документе литовских властей нет конкретных данных.

«В этом заявлении нет хоть какой-нибудь конкретики о числе литовских граждан, которые лично принимали участие в массовых убийствах. Их могло быть и двое – поскольку слово стоит во множественном числе. Так что же признают литовцы? Уж точно не то, что на самом деле происходило в Литве во время Холокоста», – уверен Зурофф.

На прошлой неделе Нетаньяху стал первым премьер-министром Израиля, посетившим в Литву. За это он подвергся резкой критике на родине, где сочли, что политик не смог в полной мере защитить память евреев, убитых литовскими коллаборантами во время Второй мировой войны.

В июле американская журналистка Сильвия Фоти обвинила власти Литвы в героизации ее деда Йонаса Норейки, который был пособником нацистов и причастен к убийствам евреев.