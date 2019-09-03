В Израиле раскритиковали Польшу за переписывание истории Второй мировой

«У Израиля и Польши есть на госуровне расхождение по поводу вопроса Холокоста. В Польше забыли, что произошло», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский эксперт, бывший дипломат Алекс Векслер. Так он прокомментировал игнорирование темы Холокоста в Варшаве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Ведутся переговоры, каждый раз идем на какие-то уступки. Они забыли о том, что на их территории было уничтожено большинство европейских евреев, включая три миллиона их граждан. Они имели непосредственное отношение к этому делу, мы это понимаем и не забываем», – отметил экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер.

Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, отсутствовали упоминания о геноциде евреев. Автор публикации сделал предположение, что «всякое упоминание о еврейских страданиях и Холокосте заставило бы… решать сложную задачу – как говорить о пособничестве польских граждан в преступлениях нацистов».

Из живших в Польше на начало сентября 1939 года 3,3 млн евреев во время войны погибло 2,8 миллиона. Свыше двух миллионов евреев из Польши и других стран были убиты в 1942-1943 годах в трех лагерях смерти – Белжец, Собибор и Треблинка. В Аушвице (Освенциме) с 1941 по 1945 год было умерщвлено 1,1 млн евреев. В марте прошлого года в Польше был принят закон, запрещающий высказывания о соучастии поляков в убийствах еврейского населения в годы войны. В частности, не обсуждается уничтожение евреев в Едвабне, за которое в 2001 году принес извинения тогдашний президент Александр Квасьневский, и около трех десятков других погромов.

«Недавно один из наших министров заявил, что поляки всасывают антисемитизм вместе с материнским молоком. И еще неизвестно, кто больше уничтожил евреев на территории Польши – немцы или поляки», – отметил Векслер.

Собеседник также раскритиковал тот факт, что Польша не пригласила на мероприятия в Варшаву представителей России. По мнению Векслера, Варшава должна была пригласить президента, премьер-министра или делегацию ветеранов.

«Мы придерживаемся точки зрения, что нельзя перекраивать историю. Мы прославляем Красную армию и считаем, что на ее долю выпало одержать Великую Победу. И Советский Союз пролил больше всех крови. Основная победа у Советской армии, в рядах которой сражались наши братья. В Израиле это общие настроения», – заключил Векслер.

Он подчеркнул, в последние 25-30 лет в Израиле немало говорится о роли евреев, воевавших в рядах Советской армии (а это более 510 тысяч солдат и офицеров, в том числе около четырехсот генералов), в борьбе с нацизмом, в том числе в освобождении Восточной Европы, включая Польшу. «Воевали и мои родители. Они познакомились в 1944 году под Будапештом. Папа был командиром танкового батальона, мама была старшим лейтенантом медслужбы», – рассказал бывший израильский консул в Москве.