В Израиле раскритиковали Польшу за игнорирование Холокоста

Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятих, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев «не было сказано ни слова».

По мнению автора материала Офера Адерет, на мероприятиях говорилось о польских жертвах и страданиях польского народа, но при этом «евреи почти полностью отсутствовали в речах», передает ИноСМИ.

«Вполне возможно, организаторы и ораторы решили не открывать ящик Пандоры, поскольку всякое упоминание о еврейских страданиях и Холокосте заставило бы каждого из них решать сложную задачу – как говорить о пособничестве польских граждан в преступления нацистов», – отмечает автор.

По его мнению, проведение мероприятия о Второй мировой войне с участием международных гостей без упомянания еврейских жертв – «это искажение истории».

Часть ответственности за такое положение дел публицист возлагает на правительство Биньямина Нетаньяху, которое подписало израильско-польскую декларацию, «приравнивающую антисемитизм к «антиполонизму».

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна якобы по вине России не получила послевоенные репарации от Германии.

Блащак также похвалил Германию за то, что президент этой страны Франк Вальтер Штайнмайер в очередной раз признал вину Германии.