Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна якобы по вине России не получила послевоенные репарации от Германии.

В эфире польского ТВ Блащак заявил, что Польша не получила после войны причитающиеся ей репарации, поскольку «Россия приняла такое решение» и «Польша не была суверенна» в нем, передает РИА «Новости».

Польский министр также настаивает на том, что «вопрос репараций не закрыт».

Блащак также похвалил Германию за то, что президент этой страны Франк Вальтер Штайнмайер в ходе памятных мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, в очередной раз признал вину Германии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны намерены потребовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб.