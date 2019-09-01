Польша пообещала выставить Германии счет за Вторую мировую

Польское правительство намерено потребовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб, заявил президент республики Анджей Дуда в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Дуда в интервью немецкому изданию Bild заявил, что комиссия польского парламента завершит работу над докладом по этому вопросу в ближайшее время. По его словам, выплата репараций является вопросом «ответственности и морали», передает РИА «Новости» со ссылкой на

«Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше», – сказал Дуда.

Он отметил также, что сейчас отношения Варшавы и Берлина являются «образцом для подражания для многих народов мира».

О репарациях напомнил и польский премьер-министр Матеуш Моравцкий. По его словам, материальные потери, нанесенные Польше Германией во время войны, были «как минимум в десятки раз больше», чем финансовые затраты на создание Центрального промышленного округа страны. Заявление прозвучало в ходе выступления польского премьера на мысе Вестерплатте, атака на который 1 сентября 1939 года ознаменовала начало войны.

«Поэтому, о тех потерях нужно говорить, нужно помнить, нужно добиваться правды, нужно требовать возмещения ущерба», – сказал Моравецкий.

В воскресенье в Варшаве проходят мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства».

Россия на празднование не приглашена. Официально в Варшаве объяснили это тем, что наша страна не входит ни в одну из перечисленных организаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла.