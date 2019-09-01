Захарова: В настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объяснения польского министерства иностранных дел относительно отсутствия приглашения российской стороне на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», – написала она в своем Facebook.

Так она прокомментировала объяснения замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка, который сказал, что Россию не пригласили на мероприятия, так как страны-участники «выбирались на основе современного критерия» и приглашены были члены ЕС, НАТО и «Восточного партнерства».

Также в Польше, объясняя неприглашение России, заявили, что Варшава желает «отмечать эту трагическую годовщину в духе исторической правды».

В воскресенье в Польше проходят мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Представители России на них не приглашены.