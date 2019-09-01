Польша назвала причины отказа приглашать Россию на годовщину войны

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Варшава не пригласила российских представителей на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Замглавы МИДа объяснил список приглашенных «современным ключом»: представители ЕС, НАТО и «Восточного партнерства». Замминистра отметил, что Россия в этих форматах «не присутствует», передает РИА «Новости» со ссылкой на Radiomaryja.

Также Варшава не может «закрыть глаза на сегодняшнюю позицию» Москвы. Польша заявила, что желает «отмечать эту трагическую годовщину в духе исторической правды»

Напомним, Польша сочла «неуместным» визит президента России Владимира Путина. За решением Польши не приглашать Россию последовало заявление Армении, которая отказалась направлять делегацию в Варшаву. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также не поехал в Польшу.

Кроме того, на памятные мероприятия не приехали глава американского государства Дональд Трамп и глава Европейского совета Дональд Туск. Первый объяснил свой отказ приближающимся к США ураганом, а второй прямо заявил о конфликте с нынешними властями Польши, хотя в прошлом был премьером этой страны.

Отметим, что Польша старается переписать историю Второй мировой войны. В стране принят закон, запрещающий напоминать о причастности поляков к Холокосту. Поляки старательно пытаются уйти от частичной ответственности за события Второй мировой войны. При этом Польша хочет получить от Берлина дополнительные репарации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД