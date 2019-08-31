Трамп сообщил о более сильном ударе урагана «Дориан»

Президент США Дональд Трамп заявил, что последствия урагана «Дориан» могут быть серьезнее, чем ожидалось ранее.

«Похоже, что наша замечательная Южная Каролина может столкнуться с гораздо более сильным ударом стихии, чем казалось на первый взгляд» – написал Трамп в Twitter.

Президент США призвал сограждан быть внимательнее в связи с ураганом.

Ранее сообщалось, что приближающийся к США ураган усилился до четвертой степени из пяти.