Приближающийся к США ураган усилился до четвертой степени из пяти

Ураган «Дориан», который приближается к атлантическому побережью США, достиг по силе четвертой степени из пяти возможных, сообщил американский центр наблюдения за ураганами.

Сейчас ураган, скорость ветра которого превысила 59 м/с, находится примерно в 645 км от Багамских островов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.