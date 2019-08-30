Трамп призвал жителей США готовиться к встрече с «абсолютным монстром»

Президент США Дональд Трамп призвал американских граждан готовится к встрече с «абсолютным монстром» – ураганом «Дориан», скорость ветра внутри которого достигает 38 метров в секунду.

«Похоже, что это будет абсолютный монстр», – сказал Трамп в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

Американский лидер сообщил, что во Флориду уже везут продовольствие и воду.

«Уже почти точно известно, что он ударит в самый центр, а это нехорошо. Судя по всему, ветры усиливаются с огромной скоростью. Похоже, ветры будут невероятно сильными», – добавил Трамп.

Ураган «Дориан» движется в направлении Флориды со скоростью 5,8 метра в секунду. Губернатор Флориды в среду ввел на территории штата режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, режим ЧС действует в 12 из 159 округов штата Джорджия.

Согласно последним оценкам специалистов Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан» достигнет побережья штата Флорида к концу текущей или началу следующей недели. Предполагается, что к этому времени он значительно усилится и будет классифицироваться как ураган четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона.

В четверг Трамп из-за приближения урагана «Дориан» объявил об отмене визита в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.