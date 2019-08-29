Трамп отменил визит в Польшу

Глава американского государства Дональд Трамп объявил об отмене визита в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Вместо него в польскую столицу поедет вице-президент США Майк Пенс, передает РИА «Новости».

Отмена визита связана с приближением к США урагана «Дориан». Трамп отказался от визита в Польшу, чтобы «гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме».

Трамп сообщил, что «перенесет свою поездку в Польшу в ближайшее время». Он обсудил данный вопрос с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, Трамп предложил бить по ураганам ядерными бомбами.

СМИ Польши сообщали, что с визитом Трампа возникла задержка.