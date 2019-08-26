Трамп предложил бить по ураганам ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых совещаниях американского Совета нацбезопасности бороться с ураганами при помощи ядерных бомб, сообщили СМИ.

Как пишет Axios со ссылкой на неназванных участников подобных закрытых заседаний, в ходе одного из брифингов, посвященных урагану, Трамп спросил, почему нельзя ударить по ним с помощью ядерного оружия.

«Они (ураганы - прим. ВЗГЛЯД) формируются у побережья Африки, далее движутся через Атлантику, а мы ударим в самый центр и рассеем ураган. Почему мы не можем так сделать?» – передает ТАСС слова источника.

Один из участников брифинга поддержал идею главы Белого дома: «Сэр, мы рассмотрим это». Остальные были просто шокированы предложением президента.

«Мы не комментируем частные разговоры, которые мог или не мог вести президент со своей командой по национальной безопасности», – прокомментировали в Белом доме вопрос издания по поводу высказывания Трампа.

Портал отмечает также, что развития идея американского лидера не получила.

Это не первая шокирующая идея Трампа. Так, он заявил, что США заинтересованы в приобретении Гренландии (автономии в составе Дании). Власти Дании ответили, что Гренландия не продается.

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