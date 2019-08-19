Дания заявила, что Гренландия не продается

Гренландия (автономия в составе Дании) не продается, заявила глава правительства королевства Метте Фредериксен.

Она подчеркнула, что Гренландия – «не датская», а «гренландская». Фредериксен выразила надежду на то, что разговоры о желании президента США Дональда Трампа купить Гренландию – «это несерьезно», передает ТАСС со ссылкой на «Сермитсиак» и ТВ2.

Глава МИД Дании Еппе Куфуд сказал, что «Гренландия открыта для сотрудничества и торговли», но «не продается за доллары, рубли или другие валюты», об этом «четко заявило» местное правительство. Дания эту позицию поддерживает.

Напомним, Трамп уже подтвердил, что в Белом доме обсуждали покупку Гренландии Вашингтоном. По его словам, у США есть интерес к такой сделке.

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