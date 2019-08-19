Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии

Глава американского государства Дональд Трамп подтвердил, что в Белом доме обсуждали покупку Гренландии Вашингтоном.

«Мы говорили об этом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN.

Трамп пояснил, что «идея была упомянута». По словам президента США, он в том разговоре согласился, что «со стратегической точки зрения это было бы интересно».

«Нам бы было это интересно», – подтвердил Трамп, но отметил, что данный вопрос не является приоритетным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.

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