Лавров назвал Зеленского жалким после заявления о переговорах

Лавров охарактеризовал требование Зеленского о встрече с Путиным как жалкое

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба, трансляция которого доступна на RuTube, заявил, что требование президента Украины Владимира Зеленского о личном присутствии российского лидера Владимира Путина на переговорах в Стамбуле выглядит жалко, передает Lenta.ru.

Лавров сказал: «Сначала Зеленский делал какие-то заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично [на переговоры]. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит».

По словам министра, в дальнейшем «старшие товарищи» украинского лидера объяснили ему ошибочность такого поведения и настояли на необходимости проведения переговоров без подобных условий.

Ранее руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что попытка Владимира Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять Владимира Путина «на слабо» провалилась.

Между тем Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и обсуждения перспектив переговоров.

Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.