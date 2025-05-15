Мирошник заявил о невозможности легитимизации Зеленского переговорами в Турции

Tекст: Елизавета Шишкова

Переговоры между Россией и украинской делегацией в Стамбуле не способны легитимизировать Владимира Зеленского, передает ТАСС. Как отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, участие Киева в диалоге не может считаться признанием Зеленского законным лидером.

Мирошник подчеркнул: «Сейчас то, что начинаются переговоры с украинской делегацией, – это никак не легитимизирует Зеленского. Вести диалог, искать варианты выхода можно, подписывать формальные документы – нельзя. Должен быть оговорен сейчас момент, кто будет легитимным с точки зрения международного права руководителем Украины, который подпишет договор, если или когда он будет достигнут».

Дипломат также заявил, что Украина за последние 11 лет сорвала все достигнутые договоренности. Мирошник сообщил, что страна делает все возможное, чтобы мирные соглашения не были реализованы. Он добавил, что участвовал в трех дипломатических процессах и может с уверенностью говорить о деструктивном подходе Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев заявил о готовности обсуждать мирное урегулирование на Украине в любых возможных форматах.

Перед началом переговоров России и Украины в Стамбуле в Анкаре запланировали встречу президента Турции с Владимиром Зеленским.

Переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от аналогичных переговоров 2022 года.