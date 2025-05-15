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Стало известно о встрече Эрдогана и Зеленского перед переговорами
Перед началом запланированных переговоров России и Украины в Стамбуле в Анкаре пройдет встреча президента Турции с Владимиром Зеленским.
Встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским состоится перед началом переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.
По словам источника агентства, встреча пройдет в Анкаре примерно в 13.00 по местному времени, которое совпадает с московским.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Переговоры российских и украинских делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, однако делегации пока не прибыли в рабочий офис президента Турции. Карасин выразил надежду на восприятие российской позиции украинской стороной. В Анкаре заявили об отсутствии решений о контактах с российской делегацией.