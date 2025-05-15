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    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    20 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    15 мая 2025, 10:45 • Новости дня

    Стало известно о встрече Эрдогана и Зеленского перед переговорами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перед началом запланированных переговоров России и Украины в Стамбуле в Анкаре пройдет встреча президента Турции с Владимиром Зеленским.

    Встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским состоится перед началом переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, встреча пройдет в Анкаре примерно в 13.00 по местному времени, которое совпадает с московским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Переговоры российских и украинских делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, однако делегации пока не прибыли в рабочий офис президента Турции. Карасин выразил надежду на восприятие российской позиции украинской стороной. В Анкаре заявили об отсутствии решений о контактах с российской делегацией.

    15 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине

    Tекст: Ирма Каплан

    В состав российской переговорной делегации в Стамбуле вошел генерал Александр Зорин, опытный переговорщик, участник урегулирования сложных конфликтов в Сирии, рассказал военкор Александр Коц.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Он уточнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – поиронизировал Коц над актерским прошлым Владимира Зеленского.

    Зорин – первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России, участник экспертной группы.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию, Трамп ехать в Стамбул отказался.

    Коментарии (4)
    15 мая 2025, 00:45 • Новости дня
    Эксперт: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    Эксперт: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тактика украинского лидера Владимира Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять президента России Владимира Путина «на слабо» провалилась, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя состав делегации России для переговоров с Украиной.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков отметил, что, судя по составу и уровню делегации России, Путин намерен «наглядно показать свой твердый настрой на соблюдение правильной последовательности шагов и уверенность в выбранной стратегии».

    По мнению Чеснакова, на Западе многие окажутся недовольны решением Москвы, выскажут «разочарование, обвинения и угрозы». Однако, как заявил Чеснаков, «Путину явно наплевать на агрессивную риторику западных лидеров», российский президент «играет свою игру и методично гнет линию: «вечером переговоры, утром перемирие».

    Напомним, Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    15 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле

    Переговоры по Украине в Стамбуле запланировали на 10.00 мск

    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче, где три года назад уже обсуждались вопросы мирного урегулирования.

    Переговоры по ситуации на Украине начнутся в Стамбуле примерно в 10.00 по местному времени, что совпадает с московским временем, передает ТАСС.

    Встреча пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче и будет закрыта для прессы.

    Переговоры организованы в том же месте, где в марте 2022 года уже проходили встречи российских и украинских делегаций. Тогда достигнутые договоренности остались не реализованы по вине Украины.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

    Турецкие эксперты отметили, что инициатива президента России Владимира Путина по организации мирных переговоров в Турции вызвала обеспокоенность в Европе из-за возможного срыва ее стратегических планов.

    Коментарии (4)
    15 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    ТАСС: Переговоры России и Украины в Стамбуле ожидаются после обеда

    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня; делегации России и Украины пока не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче, сообщил источник.

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, сообщает ТАСС.

    Источник агентства уточнил, что встреча «ожидалась изначально после обеда», делегации не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче. На месте собрались около 100 журналистов, меры безопасности были усилены, у дворца замечены бронированные автомобили и водомет.

    Между тем, источник РИА «Новости» сообщил, что точное время переговоров по Украине в Стамбуле пока уточняется.

    Ранее предполагалось, что около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации во главе с Владимиром Мединским, и в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Переговоры должны возобновить диалог, который был прерван в 2022 году по инициативе Киева и по наводке Запада.

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    15 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В Кремле состоялось обсуждение подготовки к переговорам с украинской делегацией в Стамбуле, на встрече присутствовали ключевые представители силовых ведомств, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие не только члены переговорной группы, определенные специальным распоряжением президента, но и министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

    Ранее сообщалось, что около 10.00 мск российская и украинская делегации встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче. В Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы.

    Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации, а главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

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    14 мая 2025, 23:07 • Новости дня
    CNN: Госсекретарь США Рубио прилетел в Турцию

    CNN: Госсекретарь США Рубио прилетел в Турцию на фоне переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Американский госсекретарь Марко Рубио прибыл в Анталью, где ожидаются переговоры России и Украины, сообщает телеканал CNN.

    По данным телеканала, госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Турцию, сообщает телеканал CNN, передает ТАСС.

    Его визит проходит на фоне подготовительных переговоров по Украине, которые ожидаются в Анталье.

    До этого Рубио сопровождал президента США Дональда Трампа в ходе поездки в Саудовскую Аравию и Катар.

    Ранее Дональд Трамп рассматривает возможность скорректировать свой официальный график ради участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Стамбуле.

    Представитель Белого дома заявил, что в Стамбул направляются госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и американский спецпосланник по Украине Кит Келлог.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах с Украиной, которую возглавит Владимир Мединский.

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    14 мая 2025, 16:52 • Новости дня
    Глава МИД Турции: Формат переговоров по Украине в Стамбуле не определен

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что формат переговоров по Украине в Стамбуле 15 мая пока не определен.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что формат предстоящих переговоров по Украине в Стамбуле 15 мая еще не утвержден, передает ТАСС. «Формат переговоров еще не определен окончательно, но мы рассчитываем на их успех», – сказал турецкий министр. Он также добавил, что Турция с самого начала выступала за скорейшее прекращение боевых действий.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле. Кремль также отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле.

    Ранее в США выразили надежду на участие президента России Владимира Путина в стамбульских переговорах, а также на визит президента США.

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    15 мая 2025, 08:00 • Новости дня
    Турецкие политологи оценили инициативу Путина по переговорам в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Инициатива президента России Владимира Путина по организации мирных переговоров в Турции вызвала обеспокоенность в Европе из-за возможного срыва ее стратегических планов, выразили мнение газете Aydinlik Gazetesi турецкие эксперты.

    По мнению экспертов издания, европейские страны рассчитывали использовать затягивание конфликта на Украине для перевооружения украинской армии и укрепления военного присутствия в регионе, передает РИА «Новости».

    Эксперт Барыш Адыбейли отметил, что Европа ищет новую угрозу и может начать следующее противостояние с Россией.

    Журналист Дениз Берктай пояснил, что если бы США и Британия действительно захотели, то конфликт на Украине мог бы завершиться значительно раньше компромиссным путем, однако этому, по его мнению, воспрепятствовали экс-президент США Джо Байден и бывший премьер Британии Борис Джонсон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной.

    Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

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    14 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Турция не исключила визит Трампа в четверг

    Bloomberg: Турция допустила визит Трампа в четверг в случае приезда Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкие власти не ждут визита президента США Дональда Трампа в четверг, но и не исключают его, сообщает агентство Bloomberg.

    По данным Bloomberg, чиновники не исключили, что Трамп может прибыть в Турцию в ближайшие дни, в случае, если к нему присоединится президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Агентство уточняет, что подготовка к возможному визиту ведется, однако планирование носит частный характер. Высокопоставленные турецкие чиновники заявили изданию: «Турецкие чиновники не ожидают визита Трампа в четверг, но не исключают его в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится Путин».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле. Кремль также отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле.

    Ранее в США выразили надежду на участие президента России Владимира Путина в стамбульских переговорах, а также на визит президента США.

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    14 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Эрдоган поблагодарил Трампа за снятие санкций с Сирии

    Президент Турции Эрдоган поблагодарил Трампа за отмену санкций США против Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган публично выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за отмену санкций против Сирии, подчеркнув важность совместных дипломатических усилий для стабильности региона.

    Эрдоган отметил, что соответствующее решение было принято американским лидером после телефонных переговоров с ним и объявлено в Саудовской Аравии, передает ТАСС

    Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Вашингтона и в вопросе урегулирования ситуации в секторе Газа. Эрдоган ожидает от Трампа содействия в прекращении гуманитарной катастрофы на этой территории и надеется скоро получить хорошие новости.

    Турецкий лидер также рассказал о роли Анкары в обеспечении мира и стабильности в регионе. Эрдоган заявил, что Турции удалось завоевать доверие России и Украины, Пакистана и Индии, Сомали и Эфиопии «благодаря принципиальной, последовательной, честной и справедливой политике».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии.

    Турция планирует организовать ежедневные поставки 6 млн кубометров газа для электростанций Сирии через Килис в течение трех месяцев.

    Дональд Трамп на встрече с новым главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал сирийские власти заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем и предотвратить возрождение ИГ ( запрещенная в России организация).

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    15 мая 2025, 10:03 • Новости дня
    В Анкаре заявили об отсутствии решений о контактах с российской делегацией

    МИД Турции не подтвердил встречи с делегацией России в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    В Министерстве иностранных дел Турции отметили, что четких решений относительно возможных контактов с российской делегацией, прибывшей в Стамбул для переговоров по Украине, пока не принято.

    Власти Турции официально не подтвердили проведение переговоров с делегацией России по Украине в ближайшее время, передает ТАСС.

    На отдельный запрос относительно возможного участия чиновников турецкого МИД в стамбульских переговорах внешнеполитическое ведомство не предоставило комментариев на данный момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Анкаре.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

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    15 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    У места переговоров России и Украины появилась машина с водометом

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкие силовики установили водомет, используемый для разгона протестов, у территории президентского офиса Долмабахче, где должны пройти переговоры представителей России и Украины.

    В Стамбуле турецкие полицейские выставили водомет у офиса президента, где ожидается начало переговоров между делегациями России и Украины, передает РИА «Новости».

    Участок у дворца с раннего утра патрулируют многочисленные полицейские и военные. В районе сохраняется спокойная обстановка, отмечается отсутствие инцидентов,

    Присутствующим журналистам сотрудники охраны рекомендуют держаться на некотором удалении от въезда в Долмабахче.

    Количество представителей СМИ перед дворцом продолжает увеличиваться по мере приближения старта переговоров.

    Напомним, российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул для участия в переговорах. Сообщалось что около 10.00 мск делегации России и Украины встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на положительную динамику в переговорах России и Украины в Стамбуле, при этом возложил ответственность за успех переговоров на Москву.

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    15 мая 2025, 07:47 • Новости дня
    Эрдоган не включил в рабочий график встречи с делегациями России и Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Встречи с делегациями России и Украины, которые, по данным СМИ, могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Согласно обнародованному расписанию, Эрдоган примет в своей резиденции в Анкаре Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Также в этот день Эрдоган посетит конгресс-центр правящей Партии справедливости и развития и выступит на мероприятии в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB). Все его мероприятия пройдут в турецкой столице – Анкаре.

    Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

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    15 мая 2025, 09:32 • Новости дня
    Эрдоган запланировал встречу с Зеленским в Анкаре

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в Анкаре весь четверг, у него запланированы официальные встречи, в том числе с Владимиром Зеленским.

    Согласно графику, в 13.00 по московскому времени Эрдоган встретит Владимира Зеленского в президентском комплексе, передает ТАСС.

    После церемонии встречи лидеры проведут переговоры сначала в узком составе, а затем расширят обсуждение, завершив рабочим обедом.

    Позднее Эрдоган примет участие в мероприятии в центральном офисе правящей Партии справедливости и развития.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган не включил в рабочий график встречи с делегациями России и Украины.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

    Коментарии (0)
    15 мая 2025, 10:16 • Новости дня
    Карасин выразил надежду на восприятие российской позиции украинской стороной

    Tекст: Александра Юдина

    Россия надеется, что все ее аргументы будут услышаны украинской стороной в ходе переговоров в Стамбуле, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

    Российская сторона рассчитывает, что ее доводы будут приняты во внимание представителями Украины на переговорах, при этом делать прогнозы пока преждевременно, передает РИА «Новости».

    Заявление Карасина прозвучало на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», который в эти дни проходит в Казани.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации во главе с Владимиром Мединским, и в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Переговоры должны возобновить диалог, который был прерван в 2022 году по инициативе Киева и по наводке Запада.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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