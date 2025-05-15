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В Анкаре заявили об отсутствии решений о контактах с российской делегацией
МИД Турции не подтвердил встречи с делегацией России в Стамбуле
В Министерстве иностранных дел Турции отметили, что четких решений относительно возможных контактов с российской делегацией, прибывшей в Стамбул для переговоров по Украине, пока не принято.
Власти Турции официально не подтвердили проведение переговоров с делегацией России по Украине в ближайшее время, передает ТАСС.
На отдельный запрос относительно возможного участия чиновников турецкого МИД в стамбульских переговорах внешнеполитическое ведомство не предоставило комментариев на данный момент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Анкаре.
Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.