МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Россией в любых форматах

Tекст: Вера Басилая

Тихий заявил, что украинская делегация находится в Анкаре и ожидает прибытия Владимира Зеленского для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По его словам, Киев готов к переговорам «в любых форматах», передает ТАСС.

По словам Тихого, после встречи Зеленского с Эрдоганом, которая запланирована на 13:00 по местному времени, появится больше ясности относительно дальнейших действий украинской стороны. Он добавил, что сейчас неясно, кто будет представлять Украину на предстоящих переговорах с Россией в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что перед началом запланированных переговоров России и Украины в Стамбуле в Анкаре пройдет встреча президента Турции с Владимиром Зеленским.

До этого стало известно, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров в Стамбуле вопросом о тридцатидневном прекращении огня.

Сенатор Константин Косачев заявил, что вероятность продвижения на этих переговорах существует только при отсутствии пропагандистской шумихи со стороны Киева.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от аналогичных переговоров 2022 года.