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Цены на нефть снизились на 2,4%
Мировые цены на нефть снизились на 2,4% на ряде факторов
Мировые цены на нефть в четверг снизились на 2,4%, эксперты оценивают геополитические новости вокруг Ближнего Востока и ждут доклад Международного энергетического агентства (МЭА).
Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.29 снижалась на 2,42%, до 64,49 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,47%, до 61,57 доллара, передает РИА «Новости».
В четверг ожидается публикация доклада МЭА, где будет оценено состояние нефтяного рынка.
Эксперты также следия за геополическими новостями. Ранее в четверг, согласно сообщению канала NBC, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран будет готов подписать ядерную сделку с США, взяв на себя обязательство избавиться от запасов высокообогащенного «оружейного» урана в обмен на отмену экономических санкций
Кроме того накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала доклад, в котором по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, спрос ожидается на уровне 105 млн баррелей в сутки.