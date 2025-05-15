В Иране потребовали немедленной отмены санкций для ядерной сделки с США

Tекст: Антон Антонов

«Иран готов подписать ядерную сделку при определенных условиях», – сказал Шамхани. Он заявил, что пойдет на уступки «в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций в отношении Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Шамхани заявил, что страна готова взять на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие и избавиться от всех запасов высокообогащенного урана, пригодного для создания оружия.

Шамхани уточнил, что Иран согласен обогащать уран только до уровней, необходимых для гражданских целей, и разрешит международным инспекторам контролировать этот процесс.

На вопрос о возможности немедленного заключения сделки в случае выполнения условий Ирана Шамхани ответил утвердительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран готов рассмотреть возможность ограничения уровня или объемов обогащения урана. Вашингтон выразил готовность заключить сделку с Ираном при условии отказа страны от создания ядерного оружия.