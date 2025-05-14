Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Трамп заявил о готовности заключить сделку с Ираном
Американский президент Дональд Трамп обозначил желание подписать соглашение с Тегераном при условии отказа Ирана от разработки ядерного арсенала.
Президент США Дональд Трамп выразил готовность заключить сделку с Ираном, если страна откажется от создания ядерного оружия, передает ТАСС.
Во время выступления на саммите США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Трамп отметил, что готов сделать все возможное для достижения соглашения.
«Я хочу заключить сделку с Ираном, сделать что-то, если возможно. Но он должен перестать спонсировать терроризм, отказаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие», – заявил американский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Маскате стартовал третий раунд переговоров между Ираном и США. В ходе переговоров стороны завершили третий раунд диалога по вопросам безопасности. США не обсуждали на переговорах вывоз урана с территории Ирана.