Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Tasnim: США не обсуждали вывоз урана из Ирана на переговорах
Tasnim: Переговоры США и Ирана прошли без обсуждения вывоза иранского урана
Американские представители на переговорах с Ираном не поднимали вопрос об экспорте иранского урана, сообщает иранское госагентство Tasnim.
Источник агентства сообщил, что США не поднимали вопрос о вывозе урана из исламской республики или о снижении уровня его обогащения до нуля на последних переговорах с Ираном, передает РИА «Новости».
По словам источника агентства, принцип обогащения урана не обсуждался ни на прошедших, ни на предыдущих раундах диалога.
В 2015 году между Ираном, Россией, Китаем, Британией, Германией, Францией и США была заключена ядерная сделка, предполагавшая отмену санкций в обмен на ограничения по ядерной программе. В 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции, после чего Иран начал сокращать свои обязательства, включая ограничения на исследования и уровень обогащения урана.
Ранее третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате.
Иранские власти включили специальную «группу экспертов по снятию санкций» в состав делегации, отправившейся на эти переговоры в Оман.