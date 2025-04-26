Tasnim: США не обсуждали вывоз урана из Ирана на переговорах

Tasnim: Переговоры США и Ирана прошли без обсуждения вывоза иранского урана

Tекст: Вера Басилая

Источник агентства сообщил, что США не поднимали вопрос о вывозе урана из исламской республики или о снижении уровня его обогащения до нуля на последних переговорах с Ираном, передает РИА «Новости».

По словам источника агентства, принцип обогащения урана не обсуждался ни на прошедших, ни на предыдущих раундах диалога.

В 2015 году между Ираном, Россией, Китаем, Британией, Германией, Францией и США была заключена ядерная сделка, предполагавшая отмену санкций в обмен на ограничения по ядерной программе. В 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции, после чего Иран начал сокращать свои обязательства, включая ограничения на исследования и уровень обогащения урана.

Ранее третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате.

Иранские власти включили специальную «группу экспертов по снятию санкций» в состав делегации, отправившейся на эти переговоры в Оман.