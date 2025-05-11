Иран допустил ограничение обогащения урана ради переговоров с США

Tекст: Ольга Иванова

Иран готов рассмотреть возможность ограничения уровня или объемов обогащения урана в рамках переговоров с США, однако полностью отказываться от этих технологий не собирается, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в комментарии для иранского государственного телеканала IRIB после консультаций с американской стороной в Маскате.

Министр подчеркнул: «Тема обогащения урана, по нашему мнению, не подлежит обсуждению, оно будет продолжаться. Спекуляций на эту тему быть не может. Возможны некоторые ограничения уровня или объемов [обогащения урана] для укрепления доверия».

Таким образом, иранская сторона сохраняет за собой принципиальную позицию относительно права на обогащение урана, но допускает определенные уступки для продвижения международных переговоров и укрепления доверия между странами.

В воскресенье в Омане завершился очередной этап непрямых переговоров между Ираном и США по ключевым вопросам иранской ядерной программы.

Сообщалось, что переговоры между Ираном и США по ядерной проблеме завершились приближением позиций сторон по итогам четвертого раунда.