Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
В Омане завершился четвертый раунд переговоров Ирана и США
В Омане завершился очередной этап непрямых переговоров между Ираном и США по ключевым вопросам иранской ядерной программы.
Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросам иранской ядерной программы завершился в Омане, передает РИА «Новости». Переговоры проходили в непрямом формате, о чем сообщило иранское агентство ISNA.
В сообщении отмечается, что раунд завершился несколько минут назад, подробности и результаты встречи не уточняются. Других официальных заявлений от сторон на момент публикации не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран провел успешное испытание ракеты дальнего радиуса действия. МИД Ирана назвал заявления США препятствием для заключения новой ядерной сделки. Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили перспективы переговоров по иранской ядерной сделке.