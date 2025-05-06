Путин и Пезешкиан обсудили переговоры по ядерной сделке Ирана

Кремль сообщил о телефонных переговорах Путина и Пезешкиана по ядерной сделке

Tекст: Елизавета Шишкова

Президенты России и Ирана обсудили актуальные международные и региональные вопросы, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что лидеры обменялись мнениями относительно перспектив соглашения. В ходе беседы особо подчеркивалась готовность российской стороны содействовать продвижению диалога с целью достижения справедливой и основанной на принципах международного права договоренности.

Москва выразила поддержку развитию контактов между Тегераном и Вашингтоном, отметив важность дипломатического решения вопросов по ядерной программе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что высказывания американских властей о необходимости полной ликвидации иранской ядерной программы вызывают обеспокоенность в Тегеране и затрудняют перспективы заключения нового соглашения.