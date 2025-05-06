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    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 13:49 • Новости дня

    Путин и Пезешкиан обсудили переговоры по ядерной сделке Ирана

    Кремль сообщил о телефонных переговорах Путина и Пезешкиана по ядерной сделке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в ходе которых обсуждались детали контактов между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке.

    Президенты России и Ирана обсудили актуальные международные и региональные вопросы, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что лидеры обменялись мнениями относительно перспектив соглашения. В ходе беседы особо подчеркивалась готовность российской стороны содействовать продвижению диалога с целью достижения справедливой и основанной на принципах международного права договоренности.

    Москва выразила поддержку развитию контактов между Тегераном и Вашингтоном, отметив важность дипломатического решения вопросов по ядерной программе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что высказывания американских властей о необходимости полной ликвидации иранской ядерной программы вызывают обеспокоенность в Тегеране и затрудняют перспективы заключения нового соглашения.

    4 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году

    Путин: Россия в 2014 году была не готова к фронтальному противостоянию с Западом

    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    «В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», – цитирует главу государства ТАСС.

    «Они же прямо говорят: «Мы находимся в состоянии институциональной войны с Россией». Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Но это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», – подчеркнул он.

    Президент России заявил, что Москва надеялась на мирное решение вопроса Донбасса. «Мы не могли не верить и не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов. Но мы специально не готовились к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин сообщил, что Россия не могла оставить крымчан и севастопольцев без поддержки в 2014 году, несмотря на понимание последствий в виде западных санкций.

    Кроме того, российский лидер заявил, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени.

    Коментарии (44)
    4 мая 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали

    Путин по-немецки высказался о попытках унизить Шредера и аплодисментах нацисту

    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки западных политиков дистанцироваться от бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, напомнив о скандальных аплодисментах канадских парламентариев нацисту Ярославу Хунке.

    Путин дал интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», в котором высказался о попытках западных политиков унизить Шредера. Отвечая на вопрос о том, что экс-канцлера ФРГ на официальных мероприятиях старались отсадить подальше, чтобы он не оказывался в одном кадре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Путин вспомнил, что канадский парламент устроил овацию 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Хунке (Гуньке), передает ТАСС.

    «И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту (спикеру канадского парламента), который симпатизирует нацистам», – сказал президент на немецком языке.

    «В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат», – подчеркнул он.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества. Президент отметил: «Национализм – это первая стадия к нацизму, это первый шаг. Потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим».

    Напомним, 22 сентября 2023 года парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Гуньке. Позже Путин назвал отвратительным чествование в канадском парламенте Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина») во время Второй мировой войны.

    В 2024 году экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с президентом Владимиром Путиным.

    Коментарии (13)
    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    Коментарии (0)
    4 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике

    Путин заявил о постоянных мыслях о будущем преемнике

    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно задумывается о том, кто мог бы занять высший государственный пост страны.

    В фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президенту задали вопрос о том, думает ли он о будущем России и о том, кто может занять его место. Путин ответил, что всегда размышляет на эту тему и следит за потенциальными кандидатами, оценивая их возможности. «Я всегда об этом думаю», – уточнил Путин, передает ТАСС.


    По словам главы государства, он не считает свой голос решающим и напомнил о существовании предвыборных технологий и административного ресурса. При этом Путин подчеркнул: «В конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями».

    «Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что несмотря на долгий срок у власти, сохраняет связь с гражданами страны и не считает себя вершителем судеб. Кроме того, президент РФ заявил, что Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность.

    Коментарии (33)
    4 мая 2025, 11:23 • Новости дня
    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль

    Путин рассказал, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль

    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль, однако они, понимая напряженный график главы государства, стараются так не делать.

    «Могут, – подтвердил Путин. – Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», передает ТАСС.

    Российский лидер признался, что не строг с внуками. «Нет», – улыбнувшись, ответил он на соответствующий вопрос.

    Ранее Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    Коментарии (12)
    4 мая 2025, 12:58 • Новости дня
    Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями
    Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия» о том, что российская сторона относилась с осторожным доверием к договоренностям с западными партнерами при подписании Минских соглашений. По словам Путина, российские власти рассчитывали, что соглашения будут соблюдаться, но впоследствии стало ясно, что «нас просто надули», передает ТАСС.

    Он добавил, что в плане наличия скрытой завуалированной интервенции в отношении России в 2022 году российские власти отчасти «чего-то не понимали», отчасти осторожно доверяли партнерам.

    «[Западные партнеры] взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией. Это тоже для нас опыт. И этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем», – сказал российский лидер.

    Комментируя реплику о том, что сложно поверить в возможность обмана его лично, Путин подчеркнул: «Каждого можно обмануть, но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия». Он также заявил, что с начала 2000-х годов было очевидно, что геополитические противники действуют коварно, заявляя одно, а делая другое.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

    В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиции в будущих переговорах по Украине.

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    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

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    4 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что удары ракет НАТО по российской территории рассматривались как попытка спровоцировать Москву на ошибочные ответные действия.

    Запад, атакуя Россию ракетами Североатлантического альянса, стремился спровоцировать Москву и подтолкнуть к ошибочным действиям, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    «Нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, и не потребуется», – ответил президент.

    Ранее Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

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    4 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал причину начала СВО

    Путин: Непризнание Западом суверенитета России привело к СВО

    Путин назвал причину начала СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

    Путин заявил, что после распада Советского Союза западные страны решили, что Россия ослабла, и стремились разделить ее еще на четыре-пять частей. Глава государства напомнил о своей мюнхенской речи 2007 года, в которой он сказал: «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что пытался донести эту мысль до западных партнеров, надеясь, что они изменят отношение к России, однако это не было услышано.

    «То есть услышали это все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении», – указал он.

    В воскресенье Путин заявил, что у России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения. Ранее глава государства заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

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    4 мая 2025, 11:44 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности примирения с украинцами
    Путин заявил о неизбежности примирения с украинцами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что примирение с украинцами обязательно наступит, подчеркнув неизбежность этого процесса, несмотря на текущие трудности.

    Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности примирения с украинской частью русского народа, передает ТАСС. Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, глава государства подчеркнул, что это вопрос времени, и отметил, что трагедия, которую переживают народы сейчас, не отменяет перспективы будущего примирения.

    Путин сказал: «Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это время. Да, это вопрос времени». Фрагмент его заявления был опубликован в Telegram-канале «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы и предложил вместо этого тридцатидневное прекращение огня на условиях США, а также Путин рассказал, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него бывает желание кому-нибудь врезать.

    Коментарии (7)
    4 мая 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие
    Путин заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что у России есть все необходимые ресурсы для достижения целей спецоперации на Украине без применения ядерного оружия, несмотря на внешнее давление.

    Россия располагает всеми необходимыми силами для успешного завершения спецоперации на Украине без применения ядерного оружия, передает ТАСС. Президент Владимир Путин заявил об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликовал репортер.

    «Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки, – отметил глава государства. – И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется», – сказал Путин.

    Он добавил, что у России достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для страны результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-й годовщины Победы, предложив взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США, президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о своих эмоциях и желании кому-нибудь врезать, а также объяснил во время встречи с участниками марафона «Знание. Первые», почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

    Коментарии (5)
    4 мая 2025, 11:52 • Новости дня
    Путин рассказал, когда впервые встал на колени в молитве

    Путин рассказал, что в дни «Норд-Оста» впервые встал на колени в молитве

    Путин рассказал, когда впервые встал на колени в молитве
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, что впервые помолился на коленях в церкви Сенатского дворца Кремля в дни теракта на Дубровке.

    Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что именно в Сенатском дворце Кремля находится церковь, в которой он молился.

    Президент признался: «Тогда, в период кризиса с «Норд-Остом», я впервые в своей жизни встал на колени». Это произошло во время террористического акта в 2002 году в Театральном центре на Дубровке, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос, как часто он прибегает к молитве, Путин отметил: «У российского человека и у русского человека есть некоторое отличие от, скажем, западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. И даже атеисты в это верят». «И такая потребность внутренняя бывает и у меня. Но перечислять все эти поводы и причины, наверное, не стоит», – добавил он.

    Напомним, 23 октября 2002 года 40 террористов захватили в заложники 914 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Злоумышленники требовали вывода федеральных войск из Чечни. В результате штурма здания 26 октября террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. Трагедия унесла жизни 130 человек.

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    5 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

    Трамп заявил о возможности переговоров с Путиным в мае в Эр-Рияде

    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент отметил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

    Дональд Трамп сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что не исключает проведение переговоров с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Глава США подчеркнул, что пока не принимал окончательного решения и этот вопрос еще предстоит обсудить.

    Трамп также добавил, что в ближайшее время намерен отправиться с визитом в Саудовскую Аравию. Пресс-служба Госдепартамента США ранее заявляла о необходимости диалога между лидерами России и США для урегулирования кризиса на Украине.

    В марте состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы прекращения огня на Украине и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер выразил согласие с предложением американского президента о взаимном отказе сторон от атак по важным объектам энергетики.

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу, указал в интервью CBS, что президенты сами определяют время и место переговоров. Ранее Трамп признавал, что встреча с Путиным возможна после майского визита на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал, что европейские лидеры просили его наладить контакт с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине, Дональд Трамп также допустил возможность выхода США из переговоров по украинскому урегулированию из-за отсутствия прогресса, а ранее он сообщил, что Владимир Путин подвергался неоправданному давлению со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    4 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин: У России достаточно сил для доведения СВО до логического завершения
    Путин: У России достаточно сил для доведения СВО до логического завершения
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    У России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения, заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1».

    «У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Путин также добавил, что реакция российского общества на проведение спецоперации оказалась именно такой, какой он ожидал. «Конечно, опасность большая другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся, именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой», – сказал глава государства.

    По его словам, в процессе спецоперации каждый гражданин осознал свою ответственность за судьбу страны и своей семьи.

    Путин заявил, что «глубинное государство – это он», имея в виду каждого гражданина, который понимает, что от него зависят нынешний и будущий день России. Президент провел аналогию с Великой Отечественной войной, отметив: «Велика страна Россия, отступать некуда, за нами Москва».

    Ранее Путин заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    Кроме того, Путин заявил, что россияне являются нацией победителей.

    В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы.

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    4 мая 2025, 15:38 • Новости дня
    Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе

    Путин назвал маринованную корюшку ленинградским деликатесом своей семьи

    Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе
    @ DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава государства Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» рассказал о предпочтениях своего отца в кулинарии.

    Зарубин в ходе разговора с президентом вспомнил, что находил информацию про вкусный студень, который готовил отец Путина. «Он вообще любил покашеварить немножко – студень делал, корюшку мариновал. Это такой питерский деликатес, ленинградский», – рассказал глава государства, передает ТАСС.

    Помимо этого, во время съемок Путин угостил творческую группу клюквой с медом. Президент вынес из кухни чашку с ягодами, предложив Зарубину и коллегам попробовать: «Это просто клюква. Чуть-чуть меда добавил», – отметил он, пишет РИА «Новости».

    В воскресенье Путин рассказал, что вечерами предпочитает управляться на кухне сам, но старается не ужинать поздно. Глава государства ранее показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    Коментарии (0)
    4 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Путин: Россия в 2014 году не могла оставить крымчан без поддержки
    Путин: Россия в 2014 году не могла оставить крымчан без поддержки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не могла оставить крымчан и севастопольцев без поддержки в 2014 году, несмотря на понимание последствий в виде западных санкций.

    Президент в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» подчеркнул: «Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание», передает ТАСС.

    «Я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось – сразу же санкции пошли в 2014 году», – уточнил глава государства. «Мы, думаю, правильно поступили, что тогда сделали то, что сделали», – уверен Путин.

    Кроме того, экономика России с того времени лишь укрепилась, отметил президент. «С 2014 года сделали еще такой сильный рывок благодаря тем санкциям, которые против России ввели западные страны после крымских событий», – отметил российский лидер.

    Путин ранее заявил, что россияне являются нацией победителей.

    В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы.

    В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России, Владимир Зеленский это понимает.

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