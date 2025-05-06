Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Путин и Пезешкиан обсудили переговоры по ядерной сделке Ирана
Кремль сообщил о телефонных переговорах Путина и Пезешкиана по ядерной сделке
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в ходе которых обсуждались детали контактов между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке.
Президенты России и Ирана обсудили актуальные международные и региональные вопросы, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что лидеры обменялись мнениями относительно перспектив соглашения. В ходе беседы особо подчеркивалась готовность российской стороны содействовать продвижению диалога с целью достижения справедливой и основанной на принципах международного права договоренности.
Москва выразила поддержку развитию контактов между Тегераном и Вашингтоном, отметив важность дипломатического решения вопросов по ядерной программе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что высказывания американских властей о необходимости полной ликвидации иранской ядерной программы вызывают обеспокоенность в Тегеране и затрудняют перспективы заключения нового соглашения.