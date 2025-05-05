То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
МИД Ирана назвал заявления США препятствием для ядерной сделки
Высказывания американских властей о необходимости полной ликвидации иранской ядерной программы вызывают обеспокоенность в Тегеране и затрудняют перспективы заключения нового соглашения, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
По его словам, заявления руководства США о необходимости полной ликвидации иранской ядерной программы только осложняют процесс достижения новой сделки, сообщает РИА «Новости». Багаи подчеркнул, что подобная риторика со стороны Вашингтона воспринимается в Тегеране как деструктивная и не способствует продвижению дипломатического процесса.
Багаи отметил, что Иран всегда выступал за дипломатическое урегулирование и продолжение переговоров. По его словам, односторонние ультиматумы и давление не приведут к позитивному результату и лишь отдаляют возможность достигнуть договоренности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет добиваться полной ликвидации ядерной программы Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Маскате стартовал третий раунд переговоров между Ираном и США. Третий раунд переговоров между Ираном и США завершился в Омане. США на этих переговорах не обсуждали вывоз урана с территории Ирана.