Союз торговых центров исключил возвращение IKEA в Россию в ближайшее время

Tекст: Мария Иванова

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил на Mallpic Sochi, что IKEA не намерена возвращаться в Россию в обозримом будущем, передает ТАСС.

Он отметил, что приоритеты компании сейчас смещены в сторону Азии, а регистрация нового товарного знака IKEA в России связана исключительно с защитой бренда.

Люлин также заявил, что в России появились альтернативные предложения, которые со временем могут заменить IKEA, однако по масштабу, формату и степени интеграции с производством они пока уступают шведскому концерну.

Ранее стало известно, что IKEA зарегистрировала на территории России новый товарный знак. Новый логотип компании представляет собой надпись «IKEA» черным цветом на белом фоне, а правообладателем выступает нидерландская Inter IKEA Systems B.V.

В марте 2022 года IKEA прекратила работу в России и Белоруссии. Вслед за этим Ingka Centers, входящая в Ingka Group, продала все торговые комплексы «Мега» Газпромбанку.

Ранее вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников отмечал, что возвращение IKEA в Россию ожидается с вероятностью 95% к 2026 году.

Почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, и наибольший интерес вызывает именно IKEA.