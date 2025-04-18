Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.3 комментария
В «Опоре России» назвали сроки возвращения IKEA в Россию
«Опора России»: IKEA вернется в Россию во втором квартале 2026 года с вероятностью 95%
Возвращение IKEA в Россию ожидается с вероятностью 95% к 2026 году, сообщил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников, упомянув регистрацию товарных знаков компании в стране.
Пищальников сообщил, что вероятность возвращения IKEA на российский рынок во втором квартале 2026 года составляет 95%. Он отметил, что регистрация четырех товарных знаков IKEA в России свидетельствует о неизменном интересе компании к российскому рынку, несмотря на текущие ограничения, передает Газета.Ru.
Он отметил, что даже в условиях торговых войн крупные международные компании продолжают стратегически защищать свои активы, такие как товарные знаки и домены. Это позволяет избежать их захвата компаниями, которые регистрируют чужие бренды для перепродажи. Вероятность возвращения IKEA в 2025 году составляет 70%, однако полноценное и окончательное возвращение ожидается во втором квартале 2026 года.
По его прогнозу, спрос россиян на продукцию IKEA останется на высоком уровне, так как бренды, подобные IKEA, находят своего клиента даже в сложных экономических условиях благодаря продуманной философии и справедливой ценовой политике. Пищальников подчеркнул, что IKEA – это больше, чем мебель, это целая философия технологичного обустройства пространства, имеющая важное значение для потребителей.
Ранее компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России, права на который истекают в 2033 году, согласно бюллетеню Роспатента.
В ноябре 2024 года материнская компания IKEA Ingka Group продала склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову за 16-18 млрд рублей, завершив процесс ухода. Арбитражный суд Московской области признал перевод 12,9 млрд рублей за границу одной из структур IKEA «противной основам правопорядка или нравственности» по иску ФНС. Также Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении ООО «Торг», одной из структур IKEA, покинувших Россию.