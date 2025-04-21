Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков KIA для рынка России

Роспатент зарегистрировал товарные знаки автомобильной марки KIA

Tекст: Мария Иванова

В 2025 году Роспатент одобрил регистрацию по меньшей мере шести товарных знаков южнокорейской марки KIA. Последние три заявки были удовлетворены ведомством 16 апреля, при этом компания подала их еще в сентябре 2024 года. Срок действия зарегистрированных знаков установлен до 2034 года, передает РИА «Новости».

В документах указано, что с момента регистрации KIA получила право проектировать в России автомобильные заводы, а также оказывать услуги по дизайну транспортных средств. Кроме того, бренд теперь сможет производить и реализовывать на российском рынке автомобили, технические масла и смазочные материалы.

Ранее, согласно информации агентства Yonhap, концерн KIA внес Россию в среднесрочную стратегию продаж на период до 2030 года. В рамках обновленного плана KIA рассчитывает реализовать к этому времени 4,19 млн автомобилей по всему миру, из которых 50 тыс. машин планируется продать на российском рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России, права на который истекают в 2033 году, а компания Starbucks получила положительное решение Роспатента о регистрации товарного знака для производства кофе и других продуктов в России.