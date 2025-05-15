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Суд Москвы оштрафовал «Медузу» на 400 тыс. рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал «Медузу» на 400 тыс. рублей
Решением Таганского суда столицы издание «Медуза*» (признано СМИ-иноагентом) признали виновным в нарушении правил для иностранных агентов и назначили крупный административный штраф в размере 400 тыс. рублей.
Таганский районный суд Москвы постановил признать компанию SIA Medusa Project виновной в административном нарушении, связанном с несоблюдением порядка деятельности иноагента. В результате на издание наложен штраф в размере 400 тыс. рублей, передает ТАСС.
Компания Medusa Project фигурирует в деле как юридическое лицо, управляющее изданием. Нарушение порядка деятельности иностранных агентов, вменяемое «Медузе*», связано с несоблюдением установленных законом требований к таким организациям.
Ранее московский суд оштрафовал журналистку Лилию Яппарову за работу с «Медузой».
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента