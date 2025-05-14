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    Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть
    14 мая 2025, 12:54 Мнение

    Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    СВО, чем бы ни была она вызвана, стала моральным инсектицидом и совсем в других областях жизни. Казалось бы, не связанных с войной. Казалось бы.

    Когда ты занимаешься ремеслом типа журналистики, а точней – анализом информационных потоков, то, естественно, слушаешь и смотришь буквально всё. Тем более что твои коллеги и, естественно, знакомые (круг-то маленький) вдруг оказались по другую сторону фронта и открыто заняли позицию противника. Хочется понять хотя бы их мотивацию.

    У нормального человека в голове это не укладывается – вот десятки лет рядом с нами работают какие-то люди, корчат из себя русских писателей, руководителей радиостанций, телеведущих, с апломбом называют себя «лучшими», хвалят сами себя и друг друга, потребляют какие-то несуразные зарплаты, смотрят на окружающих спесиво, а потом бац – и оказывается, что они ярые украинцы, израильтяне (причем часто одновременно), а все русские у них враги и проклятые путинисты. И в личку родственников сыплются угрозы «ты будешь висеть на фонарях со своим мужем-пропагандистом» от людей, которые раньше лебезили и клялись в вечной дружбе. Они бежали целыми редакциями, как выяснилось, на заранее подготовленные позиции – ну как же в России жить без второго паспорта и недвижимости в Хайфе? И только малолетние дебилы, наслушавшись их трубного зова, бежали с последними родительскими стоевровыми бумажками через безвизовые границы СНГ в никуда.

    Устроив таким образом себе жизнь во время боевых действий, они принялись лить в уши.

    Не вещать, не заниматься журнализмом, не заниматься ремеслом, а реально лить в уши тонны ненависти и военной пропаганды. Диапазон языка ненависти и дезинформации, на первый взгляд, сильно разнился – от в экстремальной степени странной мадам Котрикадзе-Дзядко*, которая еще из Москвы спокойно нам рассказывала по «Эху Москвы»***, как Россия напала на Грузию в 2008 году, и никто даже ее не одернул, до натужно-веселого увальня Плющева* (что важно – тоже с «Эха Москвы»***), который был как бы почти объективен. Ключевое слово «как бы». Все обзавелись финансами, студиями, YouTube-каналами и каждый день нам рассказывали гадости про нашу армию, как за все ответит русский народ, который должен жить на территории Московской области, а все остальное подлежит разделу и деколонизации. Ну и обязательно про то, что у русских осталось ракет на три дня и разгром неминуем. Вот буквально всё то, что вещал «Лорд Гав Гав» Уильям Джойс из Германии на Великобританию до 1945 года – иногда до текстуальных совпадений. Цель одна – парализовать волю больших масс населения.

    Другой цели нет. По зову трубы вспомнили про то, что у них другая родина и деятели помельче. Писателки вспомнили, что они родом из Харькова и Ашкелона одновременно, программные директора с радио, которые вспомнили, что их родина совсем не Е-бург и так далее. Они сбились не то что в пятую колонну – много чести. Так… в четвертую с половиной. Но от этого не менее ароматную.

    И мы все это слушали-смотрели. Некоторое время. Иногда для понимания – что нам пытаются внушить. Иногда чтобы оценить степень низости, до которой может дойти человек, которого кормит Демпартия США. Иногда движимые тем самым чувством, которое заставляет некоторых дамочек пялиться на жертв автокатастрофы («ах, зачем я это увидела»). Слушали их приглашенных военных экспертов родом из Москвы, ранее работавших радостно в местных госструктурах – но ровно до того момента, пока они не начали говорить «наша армия» про ВСУ. Пока они не начали колоться по полной. А раскололись все. 

    Но это полбеды. Время, отпущенное на предательство, истекло довольно быстро. И вот уже как отрезало – я поймал себя, например, на том, что даже YouTube*** (запрещенный) мне уже не выкатывает «рекомендаций» – что же такого умного нам сообщает Евгения Марковна из того самого Гарварда, который даже Трамп лишает финансирования. А значит, я тупо это всё не смотрю – есть много что послушать/посмотреть. 

    Ответ прост – они уже по двадцатому кругу говорят одно и то же. Никакого развития, никакого осмысления. С одной стороны, это результат работы по чужим методичкам. С другой – оказалось, что самоназначенные «профи» оказались унылыми и банальными троечниками. А с третьей – вектор боевых действий таков, что злые сказки выглядят убогим идиотизмом. И они сами это понимают, произнося сведенными от ненависти челюстями: «русская армия продвигается по десять метров в месяц». Ага.

    И даже во внутриамериканском конфликте они умудрились выбрать неправильную сторону – и это не может не сводить их с ума.  А за стеной студии – унылый Вильнюс какой-нибудь: два притопа, три прихлопа – колхоз. А ты вчера был московский журналист и лицо твое трескалось от самодовольного жира. Цена предательства оказалось совсем убогой. И Лондон-то уже не тот, каким мы его любили в качестве туристов в исторических пабах. Какой мелкой душонкой надо быть, чтобы Москву или Питер променять на это все?

    A propos масштабы. Нас действительно должно волновать важное мнение вчерашнего вершителя приватизации (триллион туда, триллион – сюда, кирдык вашему НТВ), а ныне начальника гостиницы в Баварии Коха? Что же это за насекомые такие ходили рядом с нами напыщенным гоголем? Мелкие предатели, которые оказывается нас все это время еще и ненавидели, но терпели, пока это было выгодно.

    Я не сравнивал их показатели по просмотрам. Наплевать. Но сдается, что и веры им меньше – потому что они постоянно врут, и это понимают уже не сотни и не тысячи. И перестают слушать этот стон.

    Чтобы как-то привлекать аудиторию, нужно, видимо, подниматься до уровня какого-нибудь Дм. Гордона** (фантастический перец, надо сказать). Про Гордона** я не зря вспомнил – тут народ недоумевает от текста мадам Юлии Горалик* (русская писателка проживает с 1989 года в Израиле) с М. Козыревым* (бывший русский медиаменеджер, проживает тоже где-то там), где мадам горестно сокрушается над судьбами покинутой страны проживания – РФ, да-да – той, где «питьевой воды нет, жрать нечего, жить не на что, собаки едят детей». Как сказал один мой приятель: «ну скажите мне, что это нейросеть – люди ведь так не могут». Эх, Митя, люди еще и не такое могут. Надо просто объективно оценивать масштаб этих людей. И что за навоз у них в голове.

    Но действительно, вот выращивали же оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, чтобы они сегодня как попугаи обязательно вворачивали формулировки типа «начало масштабного вторжения России на Украину» по поводу и без повода. Ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле оказались кучкой унылых клоунов, рядом с которыми даже шизофренический укропропагандист Дм. Гордон** – натуральный Джокер.

    Они даже врать убедительно не могут.

    И как ни парадоксально – это даже как-то грустно. Так же печально, как наблюдать, как человек по своей воле падает с двадцатого этажа. Остается прикрыть рукой глаза и прошептать, чтобы слышали окружающие, такие же зеваки: «ах, зачем я на это посмотрела».

    *признан Минюстом иноагентом в России
    **внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
    *** заблокирован Роскомнадзором на территории России

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