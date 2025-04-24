Tекст: Антон Антонов

«Зеленский накануне своего избрания президентом заявлял, что жизни людей важнее территорий. И что нужно договариваться «хоть с чертом лысым», чтобы прекратилась война, которая тогда ограничивалась Донбассом», – пишет украинское издание «Страна».

Издание опубликовало отрывок из интервью, которое Зеленский в конце 2018 года дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону (иноагент, включен в России в список террористов и экстремистов).

Тогда Зеленский заявил: «Я очень либерален, я считаю, что все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель – сохраним людей. Поэтому любой вариант «мы туда пойдем армией», я убираю».

Также он заявил: «Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек».

Напомним, Зеленский заявил, что для Киева «признавать любые территории как территории не Украины, а России» – это «красные линии». После этого США пригрозили выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, на днях Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России. За этим последовал отказ главы Госдепа Марко Рубио лететь в Лондон, в результате встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине оказалась сорвана. Белый дом заявил, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».