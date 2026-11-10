В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Полиция нашла мертвым подозреваемого в стрельбе у филармонии в Гамбурге
Сотрудники правоохранительных органов Германии обнаружили в гостинице Гамбурга мертвым 68-летнего мужчину, который подозревается в вооруженном нападении на двух человек на фоне семейного конфликта.
Тело 68-летнего немца обнаружили в одном из номеров отеля филармонии на Эльбе. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Инцидент со стрельбой произошел около 09:00 по местному времени в районе филармонии на Эльбе. Злоумышленник открыл огонь и ранил мужчину и женщину. Предполагается, что причиной произошедшего стал семейный конфликт.
В настоящее время полиция проверяет возможную связь между стрельбой в Гамбурге и обнаружением тел двух человек в одной из квартир в коммуне Энинген-унтер-Ахальм на юго-западе Германии.
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