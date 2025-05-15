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Казахстанца задержали за попытку продать собственные органы через интернет
Мужчину из города Актобе задержали после попытки выставить на продажу свои внутренние органы на онлайн-платформе, сумма сделки оценивалась в 15 млн тенге (29,5 тыс. долларов).
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Актюбинской области провели задержание местного жителя, разместившего в интернете объявление о продаже своих внутренних органов. Стоимость, заявленная в объявлении, составляла 15 млн тенге, что эквивалентно 29,5 тыс. долларов, сообщает ТАСС.
По данным региональной прокуратуры, личность жителя Актобе была установлена в ходе мониторинга онлайн-ресурсов. После проверки информации мужчину задержали правоохранители.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изъятии органов и тканей человека. Этот закон предусматривает наказание до пяти лет заключения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты объяснили, что для пересадки органов россиян за рубежом существуют серьезные медицинские и юридические препятствия.