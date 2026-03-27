Незрячие дети создали парфюмерную карту России
Юные москвичи с нарушениями зрения создали коллекцию ароматов, передающих атмосферу десяти российских регионов, которая позднее станет доступна широкой публике.
Незрячие дети из Москвы разработали «парфюмерную карту» России, объединяющую десять ароматов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА «Новости».
«Один из приоритетов столицы – внедрение и развитие инклюзивных сервисов и программ, чтобы москвичи с особенностями здоровья могли жить полноценной жизнью: заниматься спортом, наукой и, конечно, творчеством. Полтора года назад на базе Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая мы создали уникальный проект – Академию парфюмерии. Здесь дети с нарушениями зрения открывают для себя мир ароматов», – рассказала Ракова.
По ее словам, под руководством опытных наставников воспитанники академии изучают тонкости парфюмерного искусства и создают собственные композиции.
В новом сезоне к проекту присоединился Национальный центр «Россия», и в совместной работе появилась «парфюмерная карта» десяти регионов и городов страны. Юные парфюмеры передали в ароматах характер Москвы, Петербурга, Краснодара, Калининграда, Сибири, Крыма, Суздаля, Дагестана, Казани и Владикавказа.
Ракова отметила, что сначала дети погружались в атмосферу выбранных мест, знакомились с их особенностями и запахами, а затем разрабатывали формулы ароматов, шаг за шагом подбирая ноты. Так родились композиции «Чайные традиции Москвы», «Туман над Невой», «Сердце Байкала» и другие.
Готовые ароматические диффузоры, составляющие «парфюмерную карту» России, уже этой весной появятся в универмаге Национального центра «Россия», где их сможет послушать любой желающий.
